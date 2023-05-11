阿湯哥被爆狂追小14歲夏奇拉 私人招待所約會

阿湯哥被媒體爆料正在追求小14歲的「拉丁天后」夏奇拉。(Getty Images)

60歲的好萊塢男星「阿湯哥」湯姆克魯斯 （Tom Cruise） ，去年以「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）再創一波高票房，不僅演藝事業有聲有色，他的感情生活也一直備受關注，最近湯姆克魯斯被媒體爆料正在追求小14歲的「拉丁天后」夏奇拉（Shakira），掀起熱議。

綜合媒體報導，湯姆克魯斯和夏奇拉被拍到在一級方程式賽車大賽「邁阿密大獎」（Miami Grand Prix）約會，知情人士透露，湯姆克魯斯對夏奇拉非常感興趣，並展開熱烈的追求，不僅在約會期間送花給夏奇拉，更帶對方到私人招待所共度周末時光，這段緋聞也引起不少網友熱議。

湯姆克魯斯過去曾經歷過三段婚姻，分別是咪咪羅傑斯（Mimi Rogers）、奧斯卡 影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）。45歲的夏奇拉感情世界同樣精采，她曾在2000年與阿根廷前總統費爾南多德拉魯阿的兒子安東尼奧德拉魯阿（Antonio de la Rúa）相戀11年後分手；2011年認愛足球 男星傑拉德皮克（Gerard Piqué），兩人育有兩子，不過皮克在去年爆出連環劈腿，兩人情逝，隨後夏奇拉帶著兩個兒子移居到美國邁阿密。