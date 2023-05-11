班艾佛列克打戲親自上陣 為救女兒陷險境

班艾佛列克帶來動作新片「催眠狙擊」。(圖：甲上提供)

班艾佛列克 （Ben Affleck）強勢回歸，主演新作「催眠狙擊」（Hypnotic），近日釋出定檔海報和精采預告，班艾佛列克在「催眠狙擊」片中飾演女兒離奇失蹤的警探，在調查一起涉及高科技催眠技術的銀行搶案中驚覺，愛女行蹤竟與一名善於心理暗示、操控人心的危險男子有著密切關聯。

查案過程中，班艾佛列克親自上陣警匪槍戰、飛車追逐等驚險動作戲，其中他與艾莉絲布拉加（Alice Braga）飾演的天才催眠師騎車逃亡，一路上建築物應聲崩塌及地平線折疊呈現的超現實影像美學，媲美「全面啟動」奇幻特效場面，本片更強勢獲選本屆坎城影展 午夜放映單元，備受矚目。

身為金獎得主同時也是知名導演 、編劇的班艾佛列克表示，「催眠狙擊」有別於過往他拍攝過的任何角色，複雜的故事線與層層反轉的劇情，十分吸引他，更重要的是能與鬼才導演勞勃羅里葛茲（Robert Rodriguez）共事：「我一直想和他合作，從以前就不斷從他的作品中獲得啟發，與值得學習的導演一起工作是我的使命。」

「催眠狙擊」劇情描述剛復職的警探丹尼洛克（班艾佛列克 飾）在調查一宗銀行搶案的過程中，發現一名具有強大催眠能力的危險男子，竟和自己日前失蹤的女兒有關。在天才催眠師黛安娜（艾莉絲布拉加 飾）協助下，他試圖破解重重謎團，反而讓他們被該男子追殺而身陷險境，事情發展出人意料，顛覆他對身邊一切的認知。