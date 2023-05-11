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小美人魚浪漫背後 荷莉、喬納險鬧人命

記者陳建嘉／綜合報導
喬納霍爾金在「小美人魚」飾演亞力克王子。(圖：迪士尼提供)
喬納霍爾金在「小美人魚」飾演亞力克王子。(圖：迪士尼提供)

迪士尼全新真人童話電影「小美人魚」（The Little Mermaid），日前舉辦國際線上記者會，主要演員全數出席，新一代「愛麗兒」荷莉貝利（Halle Bailey）自曝雖與飾演亞力克王子的喬納霍爾金（Jonah Hauer-King）在戲裡浪漫談情，但其實多次在狂風暴雨下演戲，尤其是開場的海難戲，更在巨浪、閃電以及火焰干擾下拍戲，喬納更脫口表示拍片時差點出人命。

荷莉回想該場戲，眾人在片場的大水缸內拍片，現場運用大量特技道具，讓他們彷若置身在暴風雨，荷莉無奈表示因為喬納外型高大，很難抱住對方往上游，常讓她一直笑場，「而且他的靴子太重，我們一直往下沉」。

荷莉最後忍不住向導演請求，說觀眾應該不會看到靴子，可不可以請他脫掉，「因為他一直踩到我的腳趾頭」，卻被力求完美的導演勞勃馬歇爾（Rob Marshall）拒絕，眾人立刻虧喬納不懂得憐香惜玉，喬納也笑回「我差點害死她」。

回顧獲選「小美人魚」當天，荷莉直言「哭了一整天」，其實是她在試鏡後，不抱太大希望，當時全家人還在幫姊姊慶生，看到陌生的電話號碼打來也不理睬，事後才發現竟是導演本人告知喜訊，「我一接起電話，就聽到勞勃向我恭喜，哈囉，我找愛麗兒」。

荷莉貝利主演「小美人魚」，自招獲選時哭了一整天。(歐新社)
荷莉貝利主演「小美人魚」，自招獲選時哭了一整天。(歐新社)

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