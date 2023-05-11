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79歲勞勃狄尼洛7度當爸 寶寶與長女差51歲

記者陳建嘉／綜合報導
勞勃狄尼洛出席新片宣傳活動，突然自爆7度當爸。(美聯社)
勞勃狄尼洛出席新片宣傳活動，突然自爆7度當爸。(美聯社)

79歲影帝勞勃狄尼洛（Rober De Niro）最近宣傳新片「義美超級爸」（About My Father）時，突然自爆七度當爸，雖是老來得子，不過對小孩的性別、生日、名字以及媽媽身分完全保密。其實勞勃向來情史豐富，從年輕時就花名在外，與第一任妻子黛安艾波特（Diahnne Abbott）所生的長女拉法兒，竟與自己的新生兒相差51歲。

勞勃狄尼洛最近接受「ET Canada」訪談，提到自己近年多次演出嚴父，突然有感而發談起教育理論，說自己給予放任教育，不太會強迫小孩，但有時也會給意見干涉，「我希望孩子們做正確的事，盡可能相信他們會做出更多好事」，當記者問他最近與6個小孩如何相處，他竟回應「其實是七個，我剛又有了寶寶」，隨後他的發言人也向媒體「Page Six」證實此事，勞勃確實已再度當爸，但一切細節不公開。

勞勃先前已有兩段婚姻，也交往過眾多女友，這次雖然對另一半保密，不過他現今正與華裔太極拳教練Tiffany Chen交往，兩人因合作電影「高年級實習生」結緣，勞勃也爽快承認與對方交往，年初一同外出約會時，被狗仔隊拍到她衣服寬鬆、小腹明顯隆起，勞勃也在一旁攙扶，相當保護對方。

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