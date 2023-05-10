獲選「小美人魚」荷莉貝利哭整天 王子自爆差點害死她

「小美人魚」在洛杉磯舉辦世界首映。（圖：迪士尼提供）

迪士尼 真人童話電影 「小美人魚」（The Little Mermaid）於今(10)日舉辦全球線上記者會，主要演員、幕後團隊出席訪談，飾演新一代「愛麗兒」的荷莉貝利（Halle Bailey），與飾演亞力克王子的喬納霍爾金（Jonah Hauer-King）在戲裡浪漫談情，但其實多次在狂風暴雨演戲，難度很高，她透露開場的海難戲被喬納的靴子嚴重干擾，喬納還補充「我差點害死小美人魚」。

荷莉貝利透露「小美人魚」開場海難戲拍得很狼狽。（圖：迪士尼提供）

荷莉提到該場戲是要救援遭遇海難的亞力克，眾人在「松木片場」的大水缸，現場又有閃電、大火以及大海浪等特殊效果，讓他們彷若置身在暴風雨，荷莉雖然心想自己是扮演人魚，必須要表現得很輕鬆，但是難度依舊很高，喬納則笑稱只要在旁昏迷就好。荷莉並爆料因為喬納外型高大，其實不太容易抱住對方，導致她一直笑場，「而且他因為靴子太重，不停往下沉」，荷莉還忍不住向導演 請求，提到觀眾應該不會看到靴子，可不可以脫掉，「因為他一直踩到我的腳趾頭」。

沒想到導演勞勃馬歇爾仍認為要維持原狀，不能更改，讓主持人笑虧「所以你把愛麗兒弄傷了」，但喬納無奈笑答「對，我差點害死她，把她的腳弄傷了」。

此外，喬納也提到自己要在片中唱歌，尤其同片還有曾獲葛萊美獎肯定的荷莉，讓他相當緊張，所幸在辛勤訓練之下，最後的成果才獲得大家肯定，一旁的哈維爾更笑說「幸好我沒有在片中唱歌」。

荷莉貝莉當初確定演出「小美人魚」的愛麗兒，開心到哭了一整天。（圖：迪士尼提供）

哈維爾巴登與荷莉貝利在「小美人魚」發展出深厚父女情。（圖：迪士尼提供）

荷莉表示「小美人魚」的劇組就像一個大家庭，就連飾演愛麗兒父親「川頓國王」的哈維爾巴登（Javier Bardem）都說「我從第一天就把她當作我自己的女兒看待，有一種無法控制自己無條件地愛她的感覺」。荷莉得知自己獲選為「愛麗兒」的時候，第一反應是啜泣，「我前一天幫姊姊慶生，我們剛退了Airbnb民宿回到家，勞勃剛好打來」，但她因為不接陌生號碼，勞勃只好改連絡她的弟弟，弟弟得知消息後才興奮跑來叫她接電話，「我一接起電話，就聽到他說，『哈囉，我找愛麗兒』，讓我一整天都在哭」。

荷莉感謝愛麗兒幫助她找到自我，「我從確定演出到現在已經過了5年，從18歲到現在23歲，經歷了歲月的變化，就像這部電影傳達的成長主題一樣，儘管有讓人害怕的事情，但依舊堅持、勇敢的說出自己的想法，這些都是愛麗兒教會了荷莉的東西」。

荷莉貝利主演「小美人魚」獻出天籟美聲。（圖：迪士尼提供）

在片中飾演反派「烏蘇拉」的喜劇天后梅莉莎麥卡錫（Melissa McCarthy），帶著老公和孩子一同出席首映，她表示自己拍了這麼多電影，這是孩子第一次想參加她演出的電影首映，「他們來我既緊張又興奮，他們非常喜歡這部電影，我也很開心這部電影帶給他們這麼多樂趣」，更開心表示自己小孩看完電影後，回頭看到荷莉，立刻興奮大叫「是愛麗兒耶」。

梅莉莎麥卡錫和老公班法爾科內（左）、女兒薇薇安法爾科內一同出席「小美人魚」世界首映。（圖：迪士尼提供）

西班牙影帝哈維爾巴登自嘲身材差不敢扮人魚，開心表示「幸好有盔甲」。（圖：迪士尼提供）