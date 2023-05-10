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觀影說劇／傑森史塔森單腳踢飛史前生物 攜手吳京對抗「巨齒鯊」

記者陳建嘉／綜合報導
吳京加入「巨齒鯊」系列。（取材自YouTube）
吳京加入「巨齒鯊」系列。（取材自YouTube）

傑森史塔森（Jason Statham）主演的「巨齒鯊」於2018年上映，曾在全球獲得5.3億美元票房，續集「巨齒鯊2：海溝深淵」（The Meg 2: The Trench）將於今年推出，最新預告已經釋出，卡司陣容少了第1集的李冰冰，但換上「戰狼」吳京，可以看到主角群這次將面對更巨大、兇悍的巨齒鯊。

只見25000英尺深的馬里亞納海溝，偵測到頻繁的水中活動，似乎有生物嘗試浮出水面，傑森史塔森飾演的喬納斯泰勒為深海救援隊員，經獲報後前往，才發現有3隻巨齒鯊從裂口中逃脫。預告中可見傑森史塔森再度大展矯健身手，甚至用一隻腳抵住巨齒鯊的襲擊。續集由「玩命鎗火」導演班懷特利（Ben Wheatley）接棒執導，除了有三隻巨型巨齒鯊，還有更多不明生物和危機。

除了傑森史塔森，還有克里夫柯提斯（Cliff Curtis）、蔡書雅、佩吉肯尼迪（Page Kennedy）回歸演出，其他新加入的演員包括中國男星吳京，這回將與傑森並肩作戰對抗強敵，另有絲凱樂山繆斯（Skyler Samuels）、席安娜吉兒利（Sienna Guillory）、賽吉爾佩里斯曼切塔（Sergio Peris-Mencheta）等。「巨齒鯊2：海溝深淵」將於8月4日上映。

傑森史塔森在「巨齒鯊2：海溝深淵」腳踹巨鯊。（取材自YouTube）
傑森史塔森在「巨齒鯊2：海溝深淵」腳踹巨鯊。（取材自YouTube）
「巨齒鯊2：海溝深淵」是今年眾所注目的大片。（圖：華納兄弟提供）
「巨齒鯊2：海溝深淵」是今年眾所注目的大片。（圖：華納兄弟提供）

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