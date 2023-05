關繼威「西遊ABC」白宮試片 拜登盼編劇獲公平待遇

「西遊ABC」白宮試映會,關繼威介紹拜登出場。(Getty Images)

關繼威、楊紫瓊、吳彥祖主演的新劇「西遊ABC」(American Born Chinese)將於24日在影視串流平台Disney+上架,8日獲邀在白宮舉行試映會,男主角關繼威介紹總統拜登 (Joe Biden)出場,後者笑言從「魔宮傳奇」(Indiana Jones and the Temple of Doom)認識關繼威。

拜登不忘提到近日編劇公會發起罷工 ,「我真的希望好萊塢編劇罷工得到解決,編劇盡快獲得應有的公平待遇」。

「西遊ABC」白宮試映會,關繼威出席。(美聯社)

隨著罷工時間愈長,所受影響會不斷擴大,有消息稱「權力遊戲」外傳「The Hedge Knight」劇本要暫停。

「西遊ABC」(American Born Chinese)改編自華裔 美國作家楊謹倫的人氣漫畫「美生中國人」(American Born Chinese),由「尚氣」導演德斯汀丹尼爾克雷頓(Destin Daniel Cretton)執導,描述名為「王進」的美籍華裔男孩隨父母搬家後進入新校園,努力適應新生活之際,卻碰上來自台灣的交換生「孫維辰」,意外捲入一場東方神話的諸神之戰,也踏上探索自我身分認同的旅程。

「西遊ABC」共8集,亞裔卡司雲集,楊紫瓊飾演「觀音娘娘」,吳彥祖是「孫悟空」;楊雁雁飾演「王進」的母親;「媽的多重宇宙」演員吳漢章扮演「玉皇大帝」、許瑋倫是「石磯娘娘」。「牛魔王」、「鐵扇公主」及「龍王敖光」等「西遊記」神話角色則找來吳萊納德(Leonard Wu)、柳波與歐楊萬成詮釋。