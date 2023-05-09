關繼威「西遊ABC」白宮試片 拜登盼編劇獲公平待遇

「西遊ABC」白宮試映會，關繼威介紹拜登出場。(Getty Images)

關繼威、楊紫瓊、吳彥祖主演的新劇「西遊ABC」（American Born Chinese）將於24日在影視串流平台Disney+上架，8日獲邀在白宮舉行試映會，男主角關繼威介紹總統拜登 （Joe Biden）出場，後者笑言從「魔宮傳奇」(Indiana Jones and the Temple of Doom)認識關繼威。

拜登不忘提到近日編劇公會發起罷工 ，「我真的希望好萊塢編劇罷工得到解決，編劇盡快獲得應有的公平待遇」。

「西遊ABC」白宮試映會，關繼威出席。(美聯社)

隨著罷工時間愈長，所受影響會不斷擴大，有消息稱「權力遊戲」外傳「The Hedge Knight」劇本要暫停。

「西遊ABC」（American Born Chinese）改編自華裔 美國作家楊謹倫的人氣漫畫「美生中國人」（American Born Chinese），由「尚氣」導演德斯汀丹尼爾克雷頓（Destin Daniel Cretton）執導，描述名為「王進」的美籍華裔男孩隨父母搬家後進入新校園，努力適應新生活之際，卻碰上來自台灣的交換生「孫維辰」，意外捲入一場東方神話的諸神之戰，也踏上探索自我身分認同的旅程。

「西遊ABC」共8集，亞裔卡司雲集，楊紫瓊飾演「觀音娘娘」，吳彥祖是「孫悟空」；楊雁雁飾演「王進」的母親；「媽的多重宇宙」演員吳漢章扮演「玉皇大帝」、許瑋倫是「石磯娘娘」。「牛魔王」、「鐵扇公主」及「龍王敖光」等「西遊記」神話角色則找來吳萊納德（Leonard Wu）、柳波與歐楊萬成詮釋。