吳彥祖曾被拍崩壞「髮際線倒退」 重回好萊塢變帥了

吳彥祖恢復以往帥氣扮相，一甩先前造型崩壞的傳聞。（迪士尼提供）

楊紫瓊、吳彥祖主演奇幻美劇 「西遊ABC」8日舉辦首映，主角群更前進白宮，與總統拜登 一同搶先看，拜登更開心表示「我不會唱歌，不會跳舞，但可以跟你們在一起實在太棒了」，並說這部美劇的全體團隊幾乎全由華人 製作，象徵多元文化的勝利，關繼威則笑答「我現在竟能站在白宮講台上呢」。

拜登表明自己是關繼威的粉絲，看過他從小主演的「魔宮傳奇」，也喜歡「媽的多重宇宙」，提到關繼威先前曾在領取奧斯卡獎時高喊「我的時代來了」，也對他現場告白「你的時代真的來臨了」。

關繼威稍後在受訪時透露，一開始接獲這角色時，原本以為會像以前由華人演出的美劇一樣，充滿許多刻板印象，甚至一開始就想推掉，全因覺得自己的角色太過搞笑、不正經，直到看劇本時才發現這個故事很有深度，也呈現出華人在美國社會遇到的種種困境，才爽快接演。