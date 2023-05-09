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吳彥祖曾被拍崩壞「髮際線倒退」 重回好萊塢變帥了

記者陳建嘉／即時報導
吳彥祖恢復以往帥氣扮相，一甩先前造型崩壞的傳聞。（迪士尼提供）
吳彥祖恢復以往帥氣扮相，一甩先前造型崩壞的傳聞。（迪士尼提供）

楊紫瓊、吳彥祖主演奇幻美劇「西遊ABC」8日舉辦首映，主角群更前進白宮，與總統拜登一同搶先看，拜登更開心表示「我不會唱歌，不會跳舞，但可以跟你們在一起實在太棒了」，並說這部美劇的全體團隊幾乎全由華人製作，象徵多元文化的勝利，關繼威則笑答「我現在竟能站在白宮講台上呢」。

拜登表明自己是關繼威的粉絲，看過他從小主演的「魔宮傳奇」，也喜歡「媽的多重宇宙」，提到關繼威先前曾在領取奧斯卡獎時高喊「我的時代來了」，也對他現場告白「你的時代真的來臨了」。

關繼威稍後在受訪時透露，一開始接獲這角色時，原本以為會像以前由華人演出的美劇一樣，充滿許多刻板印象，甚至一開始就想推掉，全因覺得自己的角色太過搞笑、不正經，直到看劇本時才發現這個故事很有深度，也呈現出華人在美國社會遇到的種種困境，才爽快接演。

吳彥祖在劇中飾演「孫悟空」，與「華燈初上」飾演林心如兒子的劉敬共同合作，吳彥祖受訪時首先笑稱「這跟我印象中的孫悟空很不一樣」，隨後稱讚這部劇的奇幻動作風格，絕對是大家從未見過，先前有網友在美國商場拍到吳彥祖，並曬出兩人合照，只見吳彥祖髮線倒退，疑似變成大叔，穿著休閒，手上還提著購物袋，但此次帥氣登場，看起來魅力十足，不僅看起來氣色紅潤，笑容滿面，但穿上淺灰色西裝，造型年輕，依舊是男神。楊紫瓊則在首映現場露出燦笑，對於自己拿下奧斯卡影后首部大製作戲劇，也顯得相當有信心。

關繼威為「西遊ABC」白宮首映會擔任致詞代表。(歐新社)
關繼威為「西遊ABC」白宮首映會擔任致詞代表。(歐新社)
奧斯卡影后楊紫瓊出席美劇新作「西遊ABC」首映。（迪士尼提供）
奧斯卡影后楊紫瓊出席美劇新作「西遊ABC」首映。（迪士尼提供）
關繼威為「西遊ABC」白宮首映會擔任致詞代表。(歐新社)
關繼威為「西遊ABC」白宮首映會擔任致詞代表。(歐新社)
吳彥祖(左)、劉敬在「西遊ABC」飾演父子。（迪士尼提供）
吳彥祖(左)、劉敬在「西遊ABC」飾演父子。（迪士尼提供）
楊紫瓊(左)、關繼威自從奧斯卡頒獎典禮之後，在美劇新作「西遊ABC」首映會再度合...
楊紫瓊(左)、關繼威自從奧斯卡頒獎典禮之後，在美劇新作「西遊ABC」首映會再度合體。（迪士尼提供）
「華燈初上」劉敬也出席「西遊ABC」首映會。（迪士尼提供）
「華燈初上」劉敬也出席「西遊ABC」首映會。（迪士尼提供）
楊紫瓊(左)、關繼威自從奧斯卡頒獎典禮之後，在美劇新作「西遊ABC」首映會再度合...
楊紫瓊(左)、關繼威自從奧斯卡頒獎典禮之後，在美劇新作「西遊ABC」首映會再度合體。（迪士尼提供）
關繼威作為「西遊ABC」致詞代表，與美國總統拜登合影。(美聯社)
關繼威作為「西遊ABC」致詞代表，與美國總統拜登合影。(美聯社)
劉敬秀出自己的白宮的限時動態影片。（取材自IG）
劉敬秀出自己的白宮的限時動態影片。（取材自IG）

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