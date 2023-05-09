MTV影視大獎出爐 阿湯哥開飛機講感言
代表年輕世代口味的MTV影視大獎（MTV Movie & TV Awards）由於美國編劇工會罷工，頒獎典禮改成預錄，原定擔任主持人的茱兒芭莉摩（Drew Barrymore）也只參與開場片段表演，但她再以「一吻定江山」經典角色賣力耍寶，穿梭在「不！」、「熊蓋毒」、「白蓮花大飯店」等片段中，成為超級亮點；人氣絕頂的湯姆克魯斯（Tom Cruise）則帶來另一種噱頭，邊開飛機邊發表得獎感言。
今年度MTV影視大獎，最佳電影、最佳影集分別由「驚聲尖叫6」（Scream VI）與「最後生還者」（The Last of Us）勝出，寇特妮考絲（Courteney Cox）扮演的前女主播蓋兒與鬼面殺手的大對決，拿下「最佳打鬥」，而「最」劇男主角佩卓帕斯卡（Pedro Pascal）除了獲選為「最佳英雄」還與少女演員貝拉蘭西（Isabella Ramsey）一起獲得「最佳雙人組」，該劇成為今年度MTV影視大獎的最大贏家。「最佳反派」則是「奇異博士2」扮演緋紅女巫的伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）。
最佳電影、影集演出則由「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）湯姆克魯斯與「星期三」珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）獲得，阿湯再度端出片中開飛機的英姿，成了難得一見在高空中發表感言的得主。只是他的駕機畫面，看來竟有些眼熟，仔細檢視，才被發現居然與英王查理三世的加冕大典後演唱會所播放的群星祝賀影片段中他的部分如出一轍。
由於英王曾在皇家空軍服役，只見阿湯在影片中一面開飛機一面表示，隨時歡迎對方當自己的僚機飛行員，原來他那一趟飛行一口氣把MTV影視大獎的致詞和英王加冕群星祝賀的片段都拍好，固然兩邊都沒得罪，卻也被嫌似乎有點太偷懶取巧。
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