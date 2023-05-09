MTV影視大獎出爐 阿湯哥開飛機講感言

湯姆克魯斯在戰鬥機中錄製2023 MTV影視大獎得獎感言引起影迷熱議。（視頻截圖）

代表年輕世代口味的MTV影視大獎（MTV Movie & TV Awards）由於美國編劇工會罷工，頒獎典禮改成預錄，原定擔任主持人的茱兒芭莉摩（Drew Barrymore）也只參與開場片段表演，但她再以「一吻定江山」經典角色賣力耍寶，穿梭在「不！」、「熊蓋毒」、「白蓮花大飯店」等片段中，成為超級亮點；人氣絕頂的湯姆克魯斯 （Tom Cruise）則帶來另一種噱頭，邊開飛機邊發表得獎感言。

今年度MTV影視大獎，最佳電影 、最佳影集分別由「驚聲尖叫6」（Scream VI）與「最後生還者」（The Last of Us）勝出，寇特妮考絲（Courteney Cox）扮演的前女主播蓋兒與鬼面殺手的大對決，拿下「最佳打鬥」，而「最」劇男主角佩卓帕斯卡（Pedro Pascal）除了獲選為「最佳英雄」還與少女演員貝拉蘭西（Isabella Ramsey）一起獲得「最佳雙人組」，該劇成為今年度MTV影視大獎的最大贏家。「最佳反派」則是「奇異博士2」扮演緋紅女巫的伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）。

最佳電影、影集演出則由「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）湯姆克魯斯與「星期三」珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）獲得，阿湯再度端出片中開飛機的英姿，成了難得一見在高空中發表感言的得主。只是他的駕機畫面，看來竟有些眼熟，仔細檢視，才被發現居然與英王查理三世 的加冕大典後演唱會所播放的群星祝賀影片段中他的部分如出一轍。