「星期三」女星爆紅 獲韓偶像男團關注「興奮到昏厥」

艾瑪梅耶斯自曝是南韓偶像男團SEVENTEEN的粉絲。（圖：Harper's BAZAAR提供）

在Netflix 影集「星期三」（Wednesday）中飾演「小狼女」依妮（Enid Sinclair）的艾瑪梅耶斯（Emma Myers）知名度急速竄升，在Instagram上收穫千萬粉絲，她接受「Harper's BAZAAR」訪問時表示，一夕爆紅後自己沒什麼改變，最棒的影響就是被南韓 偶像男團SEVENTEEN關注。

艾瑪梅耶斯被偶像在直播中提及超興奮。（圖：Harper's BAZAAR提供）

21歲的艾瑪梅耶斯從8歲就開始演戲，演出「星期三」後，一成名即紅遍全球，艾瑪梅耶斯坦言伴隨著不少壓力，不過也同時給予了她許多未曾想過的機會。尤其她原本就熱愛K-pop，更為SEVENTEEN瘋狂，是個標準「克拉」（SEVENTEEN的粉絲名稱），竟有幸能被偶像在直播中提起，讓艾瑪梅耶斯形容自己開心到幾乎暈厥，簡直不敢相信。

今年21歲的艾瑪梅耶斯從8歲就開始演戲，演出「星期三」後，一成名即紅遍全球。（圖：Harper's BAZAAR提供）

某天艾瑪梅耶斯在限動分享了一張SEVENTEEN團員Dino在演唱會的照片，竟然被他本人轉發，另一位團員Hoshi也在直播時提到她，還直接表示知道她是克拉，之後又在社群 平台上提到：「謝謝你，艾瑪。下次見。」

艾瑪梅耶斯在Netflix影集「星期三」中飾演「小狼女」依妮爆紅。（圖：Harper's BAZAAR提供）

艾瑪梅耶斯開心喊話，謝謝SEVENTEEN對克拉的愛，謝謝「星期三」讓他們注意到她，當然，也要感謝15歲就義無反顧愛上SEVENTEEN、到現在依然能夠不加思索地發布迷妹限時動態的自己。甚至訪問最後，還幫偶像打歌，希望大家都去聽聽SEVENTEEN的「To You」，相信會感受到歌曲中的歡樂與活力，以及歌詞背後的意涵。