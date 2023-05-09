「異攻隊3」有其他結局？為何不戴頭盔？導演給答案

「星際異攻隊3」締造票房佳績。（圖：迪士尼提供）

※以下內文有結局雷※

漫威 大片「星際異攻隊3」（Guardians of the Galaxy Vol. 3）上周在全球上映，勇奪全球、北美及全台冠軍，全球首周票房開出2.82億美元，導演詹姆斯岡恩（James Gunn）好不容易結束宣傳行程，近期也積極在推特上回答網友問題，被問是否會拍第四集，是否有加長版，「星際異攻隊3」是否有其他的結局構想，詹姆斯一律表示「不」，表明最終呈現的三部曲，就是他心目中最好的版本。

詹姆斯岡恩並且證實在拍「星際異攻隊」的時候，就在開始構思後兩集如何拍攝，雖然在「復仇者聯盟3：無限之戰」（Avengers: Infinity War）讓女主角葛摩菈（Gamora）犧牲，但對詹姆斯而言，仍認為沒有更改太多原本概念，並強調迪士尼 與漫威沒有給自己太多限制，對他的完結篇電影 沒有給出任何限制，甚至當他主動向漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）表示這部電影會出現F開頭的髒話，凱文雖有些疑慮，仍選擇讓他過關。

「星際異攻隊3」的星爵為何不帶招牌頭盔、飛行鞋？導演也給出答案。（圖：迪士尼提供）

至於細節部分，有粉絲問到涅布拉（Nebula）的機械手臂是否就是「酷寒戰士」（Winter Soldier）巴奇（Bucky Barnes）的手臂，詹姆斯直言回答「不，這個好多了」，並證實格魯特（Groot）最後說出「我愛你們」就是觀眾也成為「星際異攻隊」一家人的概念，「而且我們從未想過讓他講其他台詞」。

導演詹姆斯岡恩強調「星際異攻隊3」的結局一開始就想好，從未想過更改。（圖：迪士尼提供）

至於「星爵」（Star-Lord）彼得奎爾（Peter Quill）的招牌頭盔、飛行鞋，這一次完全沒出現，詹姆斯也吐露原因，「那些設備在知無領域的辦公桌抽屜裡，但就像你們看到的，他要趕快搭乘太空船離開」，並說這次讓彼得在沒有高超道具下執行各種高難度動作，「我們也沒想過設計新的頭盔」，至於「星際異攻隊」在宇宙間多次完成任務，不過詹姆斯強調地球人即便知道許多超級英雄，卻始終不認識他們，甚至並不知道他們的存在。