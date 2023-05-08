女神不好當 潔西卡艾芭露肚腩 遭酸變大嬸

潔西卡艾芭曾是許多人心目中的女神。(歐新社資料照片)

近來好幾位資深女神被嫌身材或臉蛋走樣，不管長相大變的梅格萊恩(Meg Ryan)，或體型大了不只3號的布莉姬芳達(Bridget Fonda)，都已是花甲之年，老化在所難免。然而才40出頭、近期還有作品的潔西卡艾芭(Jessica Alba)，被網友酸「女神變大嬸」，她的粉絲也出來反擊，認為她生了3個小孩仍有這種體態，算保養不差。

爭議的焦點在於她今年和老公、小孩一起到海邊度假，最新比基尼偷拍照看得出腰腹之間多了些「皺摺」，不再像多年前主演「深海尋寶」(Into the Blue)時那麼平坦，她在「深」片的比基尼丰采，足以彌補片子情節空洞的缺憾，迷倒一堆男性，讓她成為當紅搶手的性感美女。

現在的她，主業是販售天然無毒用品，轉型成女企業家，演戲是有空玩票，也確實不用再像過去那樣對於體重斤斤計較。

其實比起美國其他的女企業家，潔西卡艾芭還算是顏值一流，就算是演藝圈同業，也絕對沒有人會嫌她不夠美，有可能是她過去給人的曼妙窈窕形象太過深刻，才會讓網友難以忽視現在的不完美。好在她的「問題」並不嚴重，加強鍛鍊就能夠恢復，不像梅格萊恩或布莉姬芳達，過往的美麗，恐怕已回不去。