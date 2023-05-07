「玩命關頭」還韓哥一個公道 導演保證 本集讓人滿意

姜成鎬扮演的韓哥將在「玩命關頭X」得到遲來的公道。（取材自IMDb）

「玩命關頭Ｘ」（Fast X）即將在本月上映，粉絲們還是念念不忘在上一集「死而復活」的韓哥，片尾把仇敵戴克蕭抓回來，卻沒有演出兩人再次碰面後會如何解決彼此的恩怨情仇。戴克為了韓哥與唐老大一幫人讓他的惡棍弟弟重傷入院，故意攻擊韓哥作為報復，而各方都以為韓哥已死。由於粉絲喜愛韓哥這角色，一直喊著要「還他一個公道」，第9集這角色又再度出現，並解釋其實並沒有真的死亡，再加上戴克蕭後來也似乎也成了唐老大集團中的一員，與韓哥之間如何化解舊怨，就成了各方好奇的重點，不過第9集仍未演到這一部分。

最新一集導演 路易斯拉提耶（Louis Leterrier）透露，粉絲的心願將在這一集得到圓滿的解答，笑言：「『還韓哥一個公道』在上集只是小小預告了一下，但在這一集，就會徹底的展現。我希望這會是個很特別的時刻，這也是我對於上一集感到還有些遺憾為了的部分。韓哥與戴克蕭看來像是不共戴天的仇敵，要麼樣才能真正讓韓哥得到遲來的公道，而不只是這兩個大家喜愛的偶像級角色之間的大對決？你們會看到的，真的是又很有趣又特別，兩個演員都棒極了。」