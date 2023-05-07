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傳陪睡換角色 夏綠蒂變龐德女郎？

記者蘇詠智╱綜合報導
夏綠蒂柯克傳涉及「潛規則交換角色」引發爭議。(取材自Instagram)
夏綠蒂柯克傳涉及「潛規則交換角色」引發爭議。(取材自Instagram)

曾經驚動好萊塢的「潛規則」事件，讓華納前CEO凱文辻原被揪出疑似與女星夏綠蒂柯克(Charlotte Kirk)發生性行為來交換她在該公司影片擔任要角，事情爆發後凱文下台走人，一年後輪到環球電影的副主席朗梅爾(Ron Meyer)因婚外情辭職，各方又傳他的情人正是夏綠蒂。

雖然兩件事情到最後都沒有查出個水落石出，夏綠蒂也一直表示自己的演出機會絕對不是「睡」出來的，她的形象已經頗有爭議。而英國鏡報近日報導，夏綠蒂被拱成為下一集007電影的龐德女郎人選，再度讓各方詫異，許多人好奇，夏綠蒂這回又是如何受到注意？

其實夏綠蒂長相妖豔、身材火辣，不只有豐滿的上圍，也不介意讓外界欣賞她的玲瓏曲線，確實是符合傳統龐德女郎要求的人選，但她過去的形象極具爭議，製作單位不可能沒有顧慮，況且新龐德尚未定案，女郎應該不會那麼早敲定，夏綠蒂未必十拿九穩出線。

但她還是不忘藉機炒新聞，在社群網站上把自己的照片和盛傳最有機會成為新龐德的艾倫泰勒強森(Aaron Taylor-Johnson)照片擺在一起，確實很會為了爭取角色動腦筋。

龐德 電影 社群網站

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