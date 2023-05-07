傳陪睡換角色 夏綠蒂變龐德女郎？

夏綠蒂柯克傳涉及「潛規則交換角色」引發爭議。(取材自Instagram)

曾經驚動好萊塢的「潛規則」事件，讓華納前CEO凱文辻原被揪出疑似與女星夏綠蒂柯克(Charlotte Kirk)發生性行為來交換她在該公司影片擔任要角，事情爆發後凱文下台走人，一年後輪到環球電影 的副主席朗梅爾(Ron Meyer)因婚外情辭職，各方又傳他的情人正是夏綠蒂。

雖然兩件事情到最後都沒有查出個水落石出，夏綠蒂也一直表示自己的演出機會絕對不是「睡」出來的，她的形象已經頗有爭議。而英國鏡報近日報導，夏綠蒂被拱成為下一集007電影的龐德 女郎人選，再度讓各方詫異，許多人好奇，夏綠蒂這回又是如何受到注意？

其實夏綠蒂長相妖豔、身材火辣，不只有豐滿的上圍，也不介意讓外界欣賞她的玲瓏曲線，確實是符合傳統龐德女郎要求的人選，但她過去的形象極具爭議，製作單位不可能沒有顧慮，況且新龐德尚未定案，女郎應該不會那麼早敲定，夏綠蒂未必十拿九穩出線。

但她還是不忘藉機炒新聞，在社群網站 上把自己的照片和盛傳最有機會成為新龐德的艾倫泰勒強森(Aaron Taylor-Johnson)照片擺在一起，確實很會為了爭取角色動腦筋。