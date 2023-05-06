李奧納多年紀輕輕就花名在外 「男神收割機」葛妮絲派楚不給追

葛妮絲派楚（右）一度和李奧納多狄卡皮歐走得近，卻不讓他追求。（取材自Instagram）

好萊塢 千金葛妮絲派楚（Gwyneth Paltrow），從小養尊處優，26歲就成了奧斯卡影后，已經夠讓人嫉妒，但她先後交往布萊德彼特 （Brad Pitt）、班艾佛列克 （Ben Affleck），還嫁給「酷玩」（Coldplay）主唱克里斯馬汀（Chris Martin），才更讓女性羨慕。近日她在podcast節目上被主持人逼問過往和男神們的戀情細節，她語帶神祕的說：「這只是你們知道的而已。」似乎還有別的重量級男神曾與她有過羅曼蒂克的過往，卻沒有張揚。

聽到葛妮絲說出這樣的話，主持人忍不住又問道：「到底有誰跟你完全沒關係？」她回答：「強尼戴普（Johnny Depp）吧，我們拍過一部片，可是啥也沒發生。」而至今還留戀花叢間的李奧納多狄卡皮歐，也曾經對她非常感興趣，葛妮絲卻沒有給他任何機會。