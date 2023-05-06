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李奧納多年紀輕輕就花名在外 「男神收割機」葛妮絲派楚不給追

記者蘇詠智／即時報導
葛妮絲派楚（右）一度和李奧納多狄卡皮歐走得近，卻不讓他追求。（取材自Instagram）
葛妮絲派楚（右）一度和李奧納多狄卡皮歐走得近，卻不讓他追求。（取材自Instagram）

好萊塢千金葛妮絲派楚（Gwyneth Paltrow），從小養尊處優，26歲就成了奧斯卡影后，已經夠讓人嫉妒，但她先後交往布萊德彼特（Brad Pitt）、班艾佛列克（Ben Affleck），還嫁給「酷玩」（Coldplay）主唱克里斯馬汀（Chris Martin），才更讓女性羨慕。近日她在podcast節目上被主持人逼問過往和男神們的戀情細節，她語帶神祕的說：「這只是你們知道的而已。」似乎還有別的重量級男神曾與她有過羅曼蒂克的過往，卻沒有張揚。

聽到葛妮絲說出這樣的話，主持人忍不住又問道：「到底有誰跟你完全沒關係？」她回答：「強尼戴普（Johnny Depp）吧，我們拍過一部片，可是啥也沒發生。」而至今還留戀花叢間的李奧納多狄卡皮歐，也曾經對她非常感興趣，葛妮絲卻沒有給他任何機會。

葛妮絲年輕時亮麗搶眼，不少好萊塢男星都對她流露追求之意，李奧納多狄卡皮歐一度也跟她走得很近，葛妮絲透露，李奧納多當時想盡辦法要追她，她都沒給他機會，因為他才19歲就花名在外，對於男女關係並不很認真，她卻不想只是玩玩而已。無巧不巧，葛妮絲差一點就是「鐵達尼號」（Titanic）的女主角，由於她沒有點頭接演，剛好和李奧納多又錯身而過，註定彼此最多就是朋友的緣份，銀幕上下都沒機會談情。

葛妮絲派楚年輕時曾引起許多知名男星的興趣。（路透資料照片）
葛妮絲派楚年輕時曾引起許多知名男星的興趣。（路透資料照片）
李奧納多狄卡皮歐年輕時就花名在外。（路透資料照片）
李奧納多狄卡皮歐年輕時就花名在外。（路透資料照片）

好萊塢 班艾佛列克 布萊德彼特

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