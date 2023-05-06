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荷莉貝利唱「小美人魚」 瑪莉莎麥卡錫感動哽咽

記者陳建嘉／綜合報導
「小美人魚」由荷莉貝利飾演小美人魚愛麗兒，歌喉驚艷四方。（圖：迪士尼提供）
「小美人魚」由荷莉貝利飾演小美人魚愛麗兒，歌喉驚艷四方。（圖：迪士尼提供）

迪士尼年度動畫「小美人魚」(The Little Mermaid)獻出真人版電影，「Part of Your World」搶先看片段日前公開，除了栩栩如生的海底特效畫面，女主角荷莉貝利（Halle Bailey）更一展驚豔歌喉，獲得原唱大讚美妙無比，對她意義非凡。「烏蘇拉」瑪莉莎麥卡錫(Melissa McCarthy)回憶初次聽見便立即哽咽，同為美聲歌手的姊姊高呼深感驕傲，眾星也紛紛齊讚：「太扯了吧」、「令人屏息靜氣」、「全身起雞皮疙瘩」、「實在迫不及待」。

「小美人魚」睽違34年以全新真人版重現，本身即為歌手的海莉貝利，演唱新版「Part of Your World」全曲在日前公開後廣獲好評，歌手詩莎（SZA）更驚訝喊：「太扯了吧！」克蘿伊對妹妹直呼：「太瘋狂了！我愛妳並以妳為榮！」瑪莉莎麥卡錫則在訪問中表示，初次聽見荷莉貝利演唱此曲時便立即哽咽，她大讚荷莉貝利與眾不同的天籟美聲動人無比，令現場七個人都噴淚。

荷莉貝利提及飾演愛麗兒時，也喜不自勝地說：「愛麗兒熱情洋溢且聰明伶俐，更身懷超齡的睿智深知自己的心之所向，而且從不屈服退縮，我深感自己與她的人生互相對應，我們分享同樣的心路歷程，她啟發我更加勇於發聲！」

飾演愛麗兒父親川頓國王的金獎影帝哈維爾巴登(Javier Bardem)，對荷莉貝利的演出也讚譽有加：「荷莉擁有魅力，全身散發光芒、充滿人性光輝，她就是愛麗兒！她實在是才華洋溢，毫無保留地全情投入，深深啟發了我。」

「烏蘇拉」瑪莉莎麥卡錫聽荷莉貝利歌聲哽咽。（圖：迪士尼提供）
「烏蘇拉」瑪莉莎麥卡錫聽荷莉貝利歌聲哽咽。（圖：迪士尼提供）

麥卡錫 迪士尼 電影

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