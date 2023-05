荷莉貝利唱「小美人魚」 瑪莉莎麥卡錫感動哽咽

「小美人魚」由荷莉貝利飾演小美人魚愛麗兒,歌喉驚艷四方。(圖:迪士尼提供)

迪士尼 年度動畫「小美人魚」(The Little Mermaid)獻出真人版電影 ,「Part of Your World」搶先看片段日前公開,除了栩栩如生的海底特效畫面,女主角荷莉貝利(Halle Bailey)更一展驚豔歌喉,獲得原唱大讚美妙無比,對她意義非凡。「烏蘇拉」瑪莉莎麥卡錫 (Melissa McCarthy)回憶初次聽見便立即哽咽,同為美聲歌手的姊姊高呼深感驕傲,眾星也紛紛齊讚:「太扯了吧」、「令人屏息靜氣」、「全身起雞皮疙瘩」、「實在迫不及待」。

「小美人魚」睽違34年以全新真人版重現,本身即為歌手的海莉貝利,演唱新版「Part of Your World」全曲在日前公開後廣獲好評,歌手詩莎(SZA)更驚訝喊:「太扯了吧!」克蘿伊對妹妹直呼:「太瘋狂了!我愛妳並以妳為榮!」瑪莉莎麥卡錫則在訪問中表示,初次聽見荷莉貝利演唱此曲時便立即哽咽,她大讚荷莉貝利與眾不同的天籟美聲動人無比,令現場七個人都噴淚。

荷莉貝利提及飾演愛麗兒時,也喜不自勝地說:「愛麗兒熱情洋溢且聰明伶俐,更身懷超齡的睿智深知自己的心之所向,而且從不屈服退縮,我深感自己與她的人生互相對應,我們分享同樣的心路歷程,她啟發我更加勇於發聲!」