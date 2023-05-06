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61歲「美國甜心」變了樣 網驚：她對臉做了什麼？

記者蘇詠智／綜合報導
梅格萊恩(左)出席米高福克斯紀錄片首映，外表變得讓網友大驚。（取材自Instagram）
梅格萊恩(左)出席米高福克斯紀錄片首映，外表變得讓網友大驚。（取材自Instagram）

曾是全球影壇愛情喜劇天后之一的梅格萊恩（Meg Ryan）消失在公眾眼前多時，再度出席首映活動，又引起熱烈話題。不過，不是因為她的保養得宜，而是因她長相變化大到各方認不出來，網友大驚：「她到底對自己的臉做了什麼？」

梅格萊恩在30年前以一部「西雅圖夜未眠」(Sleepless in Seattle)穩坐「美國甜心」寶座，她的亮麗金髮、甜美笑容，男女觀眾看了都喜歡。她和羅素克洛(Russell Crowe)在拍攝「千驚萬險」(Proof of Life)時傳假戲真做，與丹尼斯奎德(Dennis Quaid)的婚姻因而破裂，「甜姐兒」形象嚴重受損，後來她的臉部五官產生明顯變化。

儘管外界認定她動了醫美手術，她從未承認也沒否認。為了力挺好友米高福克斯(Michael J. Fox)的紀錄片、提醒大家對於帕金森氏症治療研發的支持，梅格萊恩近日特別在首映會上現身，網友見到她過去大而明亮的雙眼，現在明顯的一大一小，顴骨與下巴都變得更豐厚，感覺有些浮腫，無不感到詫異。雖說她今年也已經61歲，不可能像當年「當哈利碰上莎莉」（When Harry Met Sally…）俏麗，但落差實在太大，網友直呼：「天啊，她到底怎麼了？」

去年「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)票房橫掃全球，就有人好奇為何首集中扮演男主角同僚之妻的梅格，角色直接在續集中被安排已因病去世，沒有再回來和湯姆克魯斯(Tom Cruise)同台，她現在的模樣，恐怕也多少解答了這點疑惑。

當年梅格萊恩，長相十分甜美。（取材自Instagram）
當年梅格萊恩，長相十分甜美。（取材自Instagram）

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