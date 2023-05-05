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泰勒絲才分手喬歐文 又復合9年前男友馬修希利？

​​娛樂新聞組／綜合報導​
泰勒絲上個月傳出情斷交往6年的喬歐文，如今傳出復合馬修希利。（取材自Instagram）
泰勒絲上個月傳出情斷交往6年的喬歐文，如今傳出復合馬修希利。（取材自Instagram）

樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）上個月傳出情斷交往6年的英國男星喬歐文（Joe Alwyn），日前傳出疑與曾短暫交往的「The 1975 」樂團主唱馬修希利（Matty Healy）復合。面對分手、新戀情傳聞，泰勒絲都未回應，而泰勒絲與馬修希利目前各自忙於巡演。

綜合鏡報、太陽報等媒體報導，泰勒絲與馬修希利曾在2014年短暫約會過，如今舊情復燃，但仍處於戀情早期。報導中也強調泰勒絲與喬歐文2月就已分手，兩段戀情並無交集。

據傳舊情復燃的泰勒絲和希利各自忙著巡迴演唱，僅能透過視訊聯繫；而傳言除了希利將在本周飛往泰勒絲在田納西州納許維爾的演唱會表達支持外，泰勒絲也將於演唱會正式公開戀情，消息引起粉絲熱烈討論。

知情人士透露，有別於與喬歐文的「隱藏戀情」，泰勒絲更傾向於「擁有這段戀情」同時快樂的過自己的人生。

不少粉絲指出，雙方重新搭上線有跡可循，1975樂團1月的倫敦巡演就邀請泰勒絲當嘉賓，泰勒絲在演唱會結束後與希利的母親在後台合照，引起粉絲猜測。不過相關消息仍未經證實。

另據中時新聞網報導，不少網友紛紛表示：「兩人在約會嗎」、「感覺很配」。也有不少人半信半疑這些傳聞，表示：「泰勒絲知道她正在和馬修希利、哈利史泰爾斯(Harry Styles)……等人約會嗎？」

泰勒絲上個月傳出情斷交往6年的喬歐文，如今傳出復合馬修希利。（路透資料照片）
泰勒絲上個月傳出情斷交往6年的喬歐文，如今傳出復合馬修希利。（路透資料照片）

田納西州 哈利 英國

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