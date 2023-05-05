泰勒絲才分手喬歐文 又復合9年前男友馬修希利？

泰勒絲上個月傳出情斷交往6年的喬歐文，如今傳出復合馬修希利。（取材自Instagram）

樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）上個月傳出情斷交往6年的英國 男星喬歐文（Joe Alwyn），日前傳出疑與曾短暫交往的「The 1975 」樂團主唱馬修希利（Matty Healy）復合。面對分手、新戀情傳聞，泰勒絲都未回應，而泰勒絲與馬修希利目前各自忙於巡演。

綜合鏡報、太陽報等媒體報導，泰勒絲與馬修希利曾在2014年短暫約會過，如今舊情復燃，但仍處於戀情早期。報導中也強調泰勒絲與喬歐文2月就已分手，兩段戀情並無交集。

據傳舊情復燃的泰勒絲和希利各自忙著巡迴演唱，僅能透過視訊聯繫；而傳言除了希利將在本周飛往泰勒絲在田納西州 納許維爾的演唱會表達支持外，泰勒絲也將於演唱會正式公開戀情，消息引起粉絲熱烈討論。

知情人士透露，有別於與喬歐文的「隱藏戀情」，泰勒絲更傾向於「擁有這段戀情」同時快樂的過自己的人生。

不少粉絲指出，雙方重新搭上線有跡可循，1975樂團1月的倫敦巡演就邀請泰勒絲當嘉賓，泰勒絲在演唱會結束後與希利的母親在後台合照，引起粉絲猜測。不過相關消息仍未經證實。