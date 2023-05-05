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「元素方城市」海報亮相 角色造型萌翻天

記者黃保慧​​／綜合報導​
「元素方城市」最新正式海報。（圖：迪士尼提供）
「元素方城市」最新正式海報。（圖：迪士尼提供）

動畫「元素方城市」最新正式海報亮相！風土水火四大元素居民和樂融融共乘捷運，活潑可愛角色造型再度萌翻天！CinemaCon 20分鐘搶先看片段廣獲好評、被譽為「皮克斯最有創意作品」，令人更加迫不及待！ 導演從個人背景和文化衝突擷取靈感，分享自己「大逆不道」的私密經歷，製片更說：「這是一部充滿真心的喜劇！」

「元素方城市」上周於美國CinemaCon電影展覽會率先公開長達20分鐘的片段，被外媒譽為皮克斯最有創意的作品之一，片段中呈現女主角「小炎」的父母從火國移民到元素市、開設店家並生育小炎，且從小教育她「水火不容」的觀念，易燃的火則也被其他元素用橋梁隔離在自己的地區。

長大後幫忙家務的小炎，因店裡淹水而面臨被迫歇業的窘境，迫使她必須違反傳統、搭乘捷運前往市政府極力挽救，她在捷運上必須小心翼翼躲避其他元素乘客、不讓他們被自己引燃，呈現極富巧思又趣味橫生的絕佳創意，令人對於完整正片更加迫不及待。

皮克斯資深動畫師導演彼得孫（Peter Sohn），其實是從個人背景和文化衝突擷取「元素方城市」的靈感，出身韓裔家庭的他，從小就被叮嚀要「明媒正娶」，甚至奶奶的遺言就是：「娶韓國人！」然而他後來卻「大逆不道」地娶了一個白人太太，而且還有一半義大利移民血統，令他們起初只能背著他父母交往，幸好終究還是受到接納，他父母也在媳婦與同為移民的姻親身上找到許多共同點。

製片說這是一部「充滿真心的喜劇」、「關於火與水、父母與子女，以及外表相異的人與人之間關係的故事」，還邀請了超過100位任職於皮克斯的第一代或第二代美國移民共同分享自己的經歷，他們家庭歷經千辛萬苦的感人過去，對本片造成影響深遠的衝擊。

移民 捷運 導演

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