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61歲梅格萊恩近況曝光 網友嚇到：她到底怎麼了

記者蘇詠智／即時報導
梅格萊恩20年前還是亮麗迷人。（路透資料照片）
梅格萊恩20年前還是亮麗迷人。（路透資料照片）

曾經在全球影壇最走紅、具有票房號召力的天后級女星，雖然也難逃年紀增長、美貌不再，可是有人坦然接受老去的事實，外貌合理的變化，粉絲仍然不會過分嚴苛，卻也有人透過醫美想抓住青春的尾巴，竟造成反效果，讓昔日最被崇拜的嬌美臉蛋，變得讓人認都認不出來，只剩「驚悚」的效果。

梅格萊恩甜美俏麗，曾是「愛情片女王」。（取材自IMDb）
梅格萊恩甜美俏麗，曾是「愛情片女王」。（取材自IMDb）

已經有好一陣子沒出席公開活動的昔日「愛情片女王」梅格萊恩（Meg Ryan），為了力挺好友米高福克斯（Michael J. Fox）的紀錄片、呼籲大家對於帕金森氏症治療研發的支持，而在久未現身公眾眼前的情況下，再度出席了首映會，與當天的來賓們包括米高一起合照。

梅格萊恩（左）近日出席米高福克斯紀錄片首映，外表變化引起討論。（取材自推特）
梅格萊恩（左）近日出席米高福克斯紀錄片首映，外表變化引起討論。（取材自推特）

不過媒體注意到的卻是她過去最被人稱道的超甜美俏麗臉蛋，幾乎快要讓人認不出來，尤其是她大而明亮的雙眼，現在明顯的一大一小，顴骨與下巴都變得更豐厚，感覺上有些浮腫，雖說梅格今年也已經61歲，不可能像當年「當哈利碰上莎莉」（When Harry Met Sally...）、「西雅圖夜未眠」（Sleepless in Seattle）、「電子情書」（You've Got Mail）俏麗、甜美，但過大的落差，還是讓網友直呼：「天啊，她到底怎麼了？」

四年前的梅格，已被認為整形整到長相變了。（路透資料照片）
四年前的梅格，已被認為整形整到長相變了。（路透資料照片）

有人直接在社群網站上問：「這真的是梅格萊恩嗎？如果是，實在太可悲了。」也有人不解：「她到底對她的臉做了什麼？」儘管一般都認為梅格萊恩是整型整壞了，她卻從來沒承認或是否認自己「修修臉」。去年「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）票房橫掃全球、觀眾討論熱烈，就有人好奇為何首集中扮演男主角同僚之妻的梅格，角色直接在續集中被安排已因病去世，沒有再回來和湯姆克魯斯（Tom Cruise）同台，她現在的模樣，恐怕也多少回答了這點疑惑。

社群網站 湯姆克魯斯 哈利

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