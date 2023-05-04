傑米福克斯驚傳病危 住院3周首發聲：感謝所有的愛

傑米福克斯因為不明的「併發症」住院至今已三周。（路透資料照片）

55歲奧斯卡 影帝傑米福克斯（Jamie Foxx）4月11日突因「不明併發症 」送醫，情況一度相當危急，甚至傳出命危消息，相隔3個禮拜仍未出院的他，4日透過社交平台首度對外發聲，感謝外界替他加油打氣，以全黑圖寫下「非常感謝所有的愛！」

綜合媒體報導，病危消息剛曝光時，傑米福克斯的女兒可琳娜（Corinne Foxx）曾在IG發出聲明表父親併發症發作，所幸送醫後，及時獲得治療與照顧，正在康復當中，請求外界給予家人隱私空間，「我們知道他是多麼受人愛戴，並感謝大家幫忙祈禱。」

外媒「TMZ」報導，他的病情仍被家人嚴格保密，其中一名與傑米相近的友人則是和他的女兒口徑一致，僅說：「為傑米祈禱。」不少粉絲紛紛隔空替傑米福克斯祈禱。

傑米本人4日首度透過IG發聲，為眾人的祝福與祈禱道謝：「Appreciate all the love！！！ Feeling blessed.（非常感謝所有的愛！！！感覺很幸福。）」這也是他入院以來首度對外發聲，PO文才貼出短短5小時，已有近40萬人按讚為他祈福，顯見人氣相當高。

傑米福克斯現年55歲，影歌雙棲，曾獲得葛萊美獎和奧斯卡、金球獎雙料影帝，曾演出「蜘蛛人 ：無家日」（Spider-Man:No Way Home）、「蜘蛛人驚奇再起2：電光之戰」（The Amazing Spider-Man 2）、「超能計畫」（Project Power）、「玩命再劫」（Baby Driver）等夯片，是不少觀眾熟悉的面孔。