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「沙丘2」史詩級預告登場 「甜茶」騎上巨蟲獲全新力量

記者黃保慧／即時報導
「沙丘：第二部」正式發布預告。（圖：華納兄弟提供）
「沙丘：第二部」正式發布預告。（圖：華納兄弟提供）

「沙丘：第二部」（Dune: Part Two）正式發布預告，預告中「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）飾演的保羅亞崔迪騎上巨大沙蟲，獲得全新的力量，成為新的領袖。故事將探索保羅亞崔迪的偉大神祕之旅，他和辛蒂亞（Zendaya）飾演的荃妮以及弗瑞曼人聯手，對毀滅他家族的陰謀者展開報復；保羅必須在他畢生摯愛與已知宇宙命運之間做抉擇，並且努力阻止只有他能預見的可怕未來。

隨著獲獎無數的導演丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve），著手拍攝改編自法蘭克赫伯特著名小說「沙丘」後，「沙丘：第二部」在布達佩斯、阿布達比、約旦和義大利等地拍攝，將繼續述說這個傳奇故事，並且擴大網羅全球知名演員陣容。

除了「沙丘」中原有的主要演員，還有獲奧斯卡金像獎提名的喬許布洛林（Josh Brolin）、「貓王」奧斯汀巴特勒（Austin Butler）、「黑寡婦」佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh） 、戴夫巴帝斯塔（Dave Batista）、 榮獲奧斯卡金像獎的克里斯多夫華肯（Christopher Walken）、史蒂芬麥金利亨德森（Stephen McKinley Henderson）、蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）、史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）、曾獲奧斯卡金像獎提名的夏綠蒂蘭普琳（Charlotte Rampling），以及榮獲奧斯卡金像獎的哈維爾巴登（Javier Bardem）等人加入陣容。

「沙丘：第二部」正式發布預告。（圖：華納兄弟提供）
「沙丘：第二部」正式發布預告。（圖：華納兄弟提供）

奧斯卡 提名 義大利

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