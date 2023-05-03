「星際異攻隊3」獲讚完美結局 眾星不捨告別

柔伊莎達娜將在「星際異攻隊3」正式告別葛摩菈。(圖：迪士尼提供)

漫威 「星際異攻隊3」（Guardians of the Galaxy Vol. 3）近期在世界各地展開巡迴宣傳及首映，隨著電影 逐步曝光，好評也如潮湧出，媒體大讚該片是漫威繼「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame）後最棒的一部電影，更形容「完美地替三部曲畫上句點」。

隨著電影進入最終章，星爵的宇宙戰艦也將各自分飛，但導演 詹姆斯岡恩（James Gunn）不僅讓原有班底「星爵」克里斯普瑞特（Chris Pratt）、「葛摩菈」柔依莎達娜（Zoe Saldana）、「毀滅者」戴夫巴帝斯塔（Dave Bautista）、「涅布拉」凱倫吉蘭（Karen Gillan）、「螳螂女」龐克萊門捷夫（Pom Klementieff）等全數回歸，曾經在系列電影中出現的席維斯史特龍（Sylvester Stallone）也現身；至於加入的新角則有火箭的創造者「至高進化」庫克胡迪伊吾吉（Chukwudi Iwuji）、「亞當術士」威爾普爾特（Will Poulter）。

除扮演葛摩菈的柔伊莎達娜在「星際異攻隊」第一集時結婚，如今十年過去，已是三個孩子的媽，但在「星際異攻隊3」裡，她的角色卻比之前更尖銳；「我覺得最新版的葛摩菈非常令人興奮，因為她非常獨立、狂野又與眾不同，她身上有種葛摩菈從未有的怪異特色，我希望觀眾能從她身上找到新鮮感」。