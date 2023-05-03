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「星際異攻隊3」獲讚完美結局 眾星不捨告別

記者陳建嘉／即時報導
柔伊莎達娜將在「星際異攻隊3」正式告別葛摩菈。(圖：迪士尼提供)
柔伊莎達娜將在「星際異攻隊3」正式告別葛摩菈。(圖：迪士尼提供)

漫威「星際異攻隊3」（Guardians of the Galaxy Vol. 3）近期在世界各地展開巡迴宣傳及首映，隨著電影逐步曝光，好評也如潮湧出，媒體大讚該片是漫威繼「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame）後最棒的一部電影，更形容「完美地替三部曲畫上句點」。

隨著電影進入最終章，星爵的宇宙戰艦也將各自分飛，但導演詹姆斯岡恩（James Gunn）不僅讓原有班底「星爵」克里斯普瑞特（Chris Pratt）、「葛摩菈」柔依莎達娜（Zoe Saldana）、「毀滅者」戴夫巴帝斯塔（Dave Bautista）、「涅布拉」凱倫吉蘭（Karen Gillan）、「螳螂女」龐克萊門捷夫（Pom Klementieff）等全數回歸，曾經在系列電影中出現的席維斯史特龍（Sylvester Stallone）也現身；至於加入的新角則有火箭的創造者「至高進化」庫克胡迪伊吾吉（Chukwudi Iwuji）、「亞當術士」威爾普爾特（Will Poulter）。

除扮演葛摩菈的柔伊莎達娜在「星際異攻隊」第一集時結婚，如今十年過去，已是三個孩子的媽，但在「星際異攻隊3」裡，她的角色卻比之前更尖銳；「我覺得最新版的葛摩菈非常令人興奮，因為她非常獨立、狂野又與眾不同，她身上有種葛摩菈從未有的怪異特色，我希望觀眾能從她身上找到新鮮感」。

「星際異攻隊3」還有著各式各樣的外星生物，漫威出動一組龐大的專業團隊為這些地外生命賦予既眩目又充滿色彩的外型，光是出現在電影中的外星物種就超過一千種，演員身上的化妝道具多達2萬3000種，因此該片也打破「鬼靈精」採用的化妝道具數量的世界紀錄。

「星際異攻隊3」被譽為是三部曲的完美收尾。(圖：迪士尼提供)
「星際異攻隊3」被譽為是三部曲的完美收尾。(圖：迪士尼提供)

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