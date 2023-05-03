凱文科斯納18年婚姻破裂 小19歲妻未提贍養費

凱文科斯納驚爆18年婚變，妻子提離婚訴訟。(美聯社)

好萊塢巨星凱文科斯納（Kevin Costner）曾拍過「與狼共舞」（Dances with Wolves）、「終極保鑣」（The Bodyguard）等賣座大片，近年在電影 圈雖多半演出配角，卻因為影集「黃石公園 」（Yellowstone）再度翻紅；不過事業得意，家庭卻失和，他的18年婚姻發生婚變，設計師妻子向法院訴請離婚，他的發言人也向媒體證實婚變消息。

根據「TMZ」報導，凱文科斯納第二任妻子克莉斯汀鮑嘉納（Christine Baumgartner）已提出離婚申請，理由是「不可和解的分歧」，但未詳細講述原因。他的發言人回應媒體「無法控制的情況導致他必須參與婚姻解除的訴訟。這令他非常難過」，並說在凱文一家人目前仍在艱難時期，請求外界尊重他們的隱私。雖然妻子克莉絲汀未提贍養費，不過凱文的律師認為依照婚前協議來說，要支付另一半贍養費，認為還是會付這筆款項。

凱文科斯納外型俊俏高大，同時又是傑出的導演 、編劇，但多次傳出他性格暴躁、不好親近，拍攝「終極保鑣」時還與惠妮休斯頓（Whitney Houston）互看不順眼，戲裡談情，戲外卻多次爭執。