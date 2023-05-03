邦喬飛兒子超像他 只是不玩音樂

傑克邦喬飛長相與父親神似。(取材自Instagram)

演藝界好幾位星二代長相和著名的爸媽頗為神似，一眼就能認出是誰的孩子。近日和「怪奇物語」（Stranger Things）人氣女星蜜莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）訂婚的傑克邦喬飛（Jake Bongiovi），就與他的父親瓊邦喬飛（Jon Bon Jovi）宛如一個模子刻出來。

即將在周末歡度21歲生日的傑克邦喬飛，除了是模特兒，也接演了兩部影片，算是演藝圈新鮮人，不過因為是樂壇紅星之子，從小在優渥的環境下長大，除了對社會議題很關心，他也有再繼續攻讀學位的計畫，卻對父親的本行—玩音樂，並不怎麼感興趣。儘管喜好的事務大不同，傑克和父親的五官頗為神似，有如父親年輕時的翻版，網友們看到都忍不住驚嘆。

另外一對被認為長得像的父子克林伊斯威特與史考特伊斯威特，其實氣質的近似多過五官的相像，克林身高超過190公分，也比180公分的兒子威猛不少，不過父子都是細長眼形，皆具陽剛特質，愈看愈像。史考特的母親和克林並沒有結婚，原本他也是從母姓，但踏進演藝圈之後，光是外表就瞞不住大家，索性改回父姓當做藝名，而克林雖然沒有在自己執導的電影 中讓史考特擔任主演，卻偶爾會幫他安插角色，給他磨練機會。