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凱文科斯納驚傳18年婚姻破裂 妻子提離婚 不要贍養費

記者陳建嘉／即時報導
凱文科斯納驚爆18年婚變，妻子提離婚訴訟。(美聯社)
凱文科斯納驚爆18年婚變，妻子提離婚訴訟。(美聯社)

好萊塢巨星凱文科斯納（Kevin Costner）曾拍過「與狼共舞」（Dances with Wolves）、「終極保鑣」（The Bodyguard）以及「俠盜王子羅賓漢」（Robin Hood ）等賣座大片，近年在電影圈雖多半演出配角，卻因為影集「黃石公園」（Yellowstone）再度翻紅，不過事業得意，家庭卻失和，他的18年婚姻發生婚變，設計師妻子向法院訴請離婚，他的發言人也向媒體證實婚變消息。

根據「TMZ」報導，凱文科斯納第二任妻子克莉絲汀保加拿（Christine Baumgartner）已在美國時間周一（1日）提出離婚申請，理由是「不可和解的分歧」，但未詳細講述原因。他的發言人回應媒體「無法控制的情況導致他必須參與婚姻解除的訴訟。這令他非常難過」，並說在凱文一家人目前仍在艱難時期，請求外界尊重他們的隱私。雖然妻子克莉絲汀未提贍養費，不過凱文的律師認為依照婚前協議來說，要支付另一半贍養費，認為還是會付這筆款項。

凱文科斯納外型俊俏高大，同時又是傑出的導演、編劇，但多次傳出他性格暴躁、不好親近，拍攝「終極保鑣」時還與惠妮休斯頓（Whitney Houston）互看不順眼，戲裡談情，戲外卻多次爭執。而他第一任妻子是同學辛蒂席維亞（Cindy Silva），2人育有3名子女，全因他偷吃女臨演導致離婚，2004年與小19歲設計師女友克莉絲汀保加拿結婚，也育有3名子女，本以為走過18年已經非常穩定，沒想到又走不下去，據悉，他的妻子並未要求贍養費的原因，主要是為了爭取3子女的監護權。

凱文科斯納是編導演俱佳的好萊塢男神。(路透)
凱文科斯納是編導演俱佳的好萊塢男神。(路透)

導演 黃石公園 羅賓漢

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