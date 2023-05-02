拒脫衣 「窈窕奶爸」男星錯過漫威角色

馬修勞倫斯因拒絕被導演占便宜，丟了漫威角色。(取材自IMDb)

漫威 英雄電影在全球稱霸票房十多年，不少演員因此名利雙收，因而演員們多使盡渾身解數爭取演出。因「窈窕奶爸」(Mrs. Doubtfire)成為紅牌童星、長大後依然俊俏的馬修勞倫斯(Matthew Lawrence)卻碰上情色陷阱，差一點被導演 誘騙脫衣、拍裸照。

在Me Too#風潮後，愈來愈多女星勇於出面揭發演藝圈挾權勢占人便宜的色狼，男星也不再忍耐，像是「Ｘ戰警」(X-Men)系列導演布萊恩辛格(Bryan Singer)就因此身敗名裂。近來馬修勞倫斯在podcast節目上透露，他也曾在一次去洽談漫威角色的時候，碰上導演對他提出過分的要求。

他回憶道：「我不敢相信我的經紀公司叫我去飯店裡和導演洽談，那是一位很有名的奧斯卡得獎導演，他只穿著浴袍出來見我，還要求我把衣服脫光，因為他必須要拍我的拍立得照片。如果我照辦，有可能拿下新的漫威角色，但我拒絕了；聽到我就這麼離開導演的房間，經紀公司就把我給炒魷魚了。」

此話一出，網友反應頗為熱烈，紛紛試圖「解謎」，馬修給的線索還不少，包括是漫威的角色、導演曾獲奧斯卡獎 ，且會對演員性騷擾想吃豆腐，答案呼之欲出。

但也有人反嗆馬修為何不乾脆把那個色狼的名字講出來，讓大家看清楚他的醜陋面目？還有人懷疑他說出口，卻保留了最關鍵的當事人姓名，也許根本就沒有這件事，只是他在炒新聞。