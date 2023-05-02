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嗆駭客 「飢餓遊戲」女星自PO裸照

記者蘇詠智╱綜合報導
葳羅雪德絲憑著可愛、純潔外表吸粉無數。(取材自Instagram)
葳羅雪德絲憑著可愛、純潔外表吸粉無數。(取材自Instagram)

小小年紀就入演藝圈的青少年演員，憑著可愛、純潔的外表，贏得觀眾的喜愛，往往在長大成人後的形象轉變，會讓老影迷大吃一驚。

曾經在電影「飢餓遊戲」(The Hunger Games)系列扮演女主角珍妮佛勞倫斯(Jennifer Lawrence)小妹「小櫻」的葳羅雪德絲（Willow Shields），現在是個22歲的辣妹，很喜歡在社群網站上發布展露身材的清涼照。近日她更發出一張全身赤裸、遮住前胸卻露出臀部線條的大尺度照片，粉絲都驚呼：「小櫻怎麼了？」

據歐美媒體報導，葳羅雪德絲其實是為了反制不法者，因為有人想用她的裸照來勒索她，她乾脆先自發一張幾乎毫無保留的照片，破壞他們的計畫。

「他們威脅說要將我很多私密照傳給我朋友和家人，且還會散佈到網路上」，但對她來說，自己的身體由自己作主，絕對不會因為這樣的威脅動搖，因此第一時間已經報警。

不過她從清純小女孩一下子變成裸體尤物，反差委實太大，也難怪粉絲們一下子很難接受。

近來除了她之外，包括奧斯卡影后荷莉貝瑞(Halle Berry)、「薩諾斯」(Thanos)喬許布洛林(Josh Brolin)等知名演員，也都發布了全裸不露點的照片，看來這股「風潮」還有可能持續下去。

葳羅雪德絲遭駭客威脅，自己搶先發布全裸清涼照。(取材自Instagram)
葳羅雪德絲遭駭客威脅，自己搶先發布全裸清涼照。(取材自Instagram)

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