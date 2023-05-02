「瑪利歐」全球賣破10億 在中國踢鐵板

「超級瑪利歐兄弟電影版」全球狂賣，卻在中國踢鐵板，還三番兩次傳出全片被盜播。(取材自IMDb)

「超級瑪利歐兄弟電影 版」(The Super Mario Bros Movie)繼續在全球大多數地區開出亮眼票房，更成為今年度第一部總票房破10億美元的巨片，然而中國觀眾偏偏對這部片反應冷淡，上片到現在賣座僅1.5億人民幣(約2168萬美元)，歐美網友推論是政治氣氛造成當地觀眾對於好萊塢 大片缺乏熱情，和疫情 之前成強烈對比。

30年前曾被改編為真人主演版的「超級瑪利歐兄弟電影版」，一掃前作不叫好、不叫座的負面印象，在世界各地票房勢如破竹，上映不到一個月，全球賣破10億美元，北美也已累積至4億9000萬美元；近日該片回到電玩遊戲的老家日本上映，刷新美國動畫在當地的首映票房紀錄，預期在日本賣破百億日幣不是沒有可能。

全球各地瘋「瑪利歐」，也出現令人咋舌的亂象，先有一家阿根廷的地方電視台，搶先播映完整內容，擺明不尊重片商權益；之後又有人在推特上架影片，在被發現刪除前，有近千萬網友點擊。倘若不是這些怪事，該片全球賣座應該會更出色。

歐美網友認為，除了政治因素外，盜版外流也可能是「瑪利歐」在中國賣座踢鐵板的另一原因，還有人認為在疫情期間，中國編導已經找到砲製自家商業大片的方程式，觀眾的娛樂需求不再只能靠好萊塢大片來滿足，因此現在好萊塢大片在中國已不容易再有突出的表現。