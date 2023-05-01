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「瑪利歐」全球賣破10億美元 竟在推特全片上線

記者蘇詠智／即時報導
「超級瑪利歐兄弟電影版」全球狂賣，卻三番兩次傳出全片被盜播。（取材自imdb）
「超級瑪利歐兄弟電影版」全球狂賣，卻三番兩次傳出全片被盜播。（取材自imdb）

「超級瑪利歐兄弟電影版」繼續在全球大多數地區開出亮眼票房，更成為今年度第一部總票房破10億美元的巨片，與此同時，中國的觀眾偏偏對這部片反應冷淡，上片到現在賣座僅1.5億人民幣（2170.1萬美元）左右，歐美網友推論是政治氣氛造成當地觀眾對於好萊塢大片缺乏熱情，和疫情之前成強烈對比。

30年前曾被改編為真人主演版的「超級瑪利歐兄弟電影版」，一掃前作不叫好也不叫座的負面印象，在世界各地票房勢如破竹，上映到現在還不滿一個月，全球賣破10億美元，北美也已累積至4億9000萬美元，表現相當驚人。近日該片回到電玩遊戲的老家日本上映，刷新美國動畫在當地的首映票房紀錄，預期在日本賣破百億日幣，不是沒有可能。

全球各地瘋「瑪利歐」，也出現令人咋舌的亂象，先是有一家阿根廷的地方電視台，搶先播映了完整內容，擺明不尊重片商的合法權益。之後又有人在推特上把全部的影片上架，在被發現而刪片之前，已經有將近千萬網友點開，對於票房的影響，可想而知。倘若不是有這些怪事發生，該片全球賣座數字應該會更出色。

歐美網友認為，除了政治因素外，盜版外流也可能是「瑪利歐」在中國賣座踢鐵板的另一個原因，還有人認為在疫情期間，當地的編導已經找到砲製自家商業大片的方程式，觀眾的娛樂需求不再只能靠好萊塢大片來滿足，因此現在好萊塢大片在那兒已不容易再有突出的表現，好萊塢應該要拋開過往對當地市場的過度依賴。

「超級瑪利歐兄弟電影版」曾經全部內容被放上社群網站。（取材自imdb）
「超級瑪利歐兄弟電影版」曾經全部內容被放上社群網站。（取材自imdb）

好萊塢 疫情 電影

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