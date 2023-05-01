「惡女幫」不同命… 琳賽回歸喜待產 布蘭妮恐又離婚

琳賽蘿涵（左）和丈夫貝德將為人父母而感到開心。（取材自Instagram）

過往都曾是好萊塢「惡女幫」成員、被拍到同擠一部車一起跑趴的琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）與「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears），現在一個快接近不惑之年，一個已過了這年紀。然而，前者順利復出幕前，正在等待第一個孩子的誕生，充滿將為人母的喜悅；後者去年才與男友山姆辦了婚禮，撐不到一年就被傳在找離婚律師。

琳賽蘿涵與布蘭妮都是童星出道，分別在迪士尼電影 、迪士尼頻道的節目中嶄露頭角，無奈雙雙大紅後都抵擋不了過度的壓力，迷失在五光十色的生活中。琳賽一度被各方嘲笑、認為再也很難東山再起，布蘭妮更悲哀到被判生活中的一切都由父親監管，連買筆電或是想生小孩的自由都沒有，直到前年11月才由法庭判定終止13年的監管期，再次獲得自由。

布蘭妮（左）與山姆的婚姻被唱衰快結束。（路透資料照片）

去年聖誕期間，琳賽在Netflix推出最新影片「聖誕傾情」（Falling For Christmas），締造不錯的收視成績，接下來還會和該平台合作。她私生活也有好消息，和瑞士信貸集團位於杜拜的助理副總裁貝德沙瑪斯（Barder Shammas）結婚，事業與家庭都有一番新局面。她日前在紐約和妹妹、好友等開了生產前的派對，有傳她會到杜拜生小孩，雖然還沒有最後定案，她已在社群網站 上發布大肚子、露出幸福笑容的新照，粉絲都替她開心。

倒是布蘭妮恢復自由一年多，紛紛擾擾還是如影隨形，她時不時情緒失控，甚至與兩個兒子隔空交火，又著迷於發布一堆清涼裸照。外界擔心她的精神狀況恐仍需再藉由醫師幫助，讓她非常不滿，近日還在社群網站上留言，要外界收斂、克制一些。她的丈夫山姆正忙著拚演藝事業，也管不太動她，被傳彼此婚姻有問題，布蘭妮已密謀要休夫。