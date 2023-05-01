我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲5月起在東京大學當客座教授 研究可持續農業、糧食生產

華人自造環保屋 這些節能設計好巧妙

「惡女幫」不同命… 琳賽回歸喜待產 布蘭妮恐又離婚

記者蘇詠智／綜合報導
琳賽蘿涵（左）和丈夫貝德將為人父母而感到開心。（取材自Instagram）
琳賽蘿涵（左）和丈夫貝德將為人父母而感到開心。（取材自Instagram）

過往都曾是好萊塢「惡女幫」成員、被拍到同擠一部車一起跑趴的琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）與「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears），現在一個快接近不惑之年，一個已過了這年紀。然而，前者順利復出幕前，正在等待第一個孩子的誕生，充滿將為人母的喜悅；後者去年才與男友山姆辦了婚禮，撐不到一年就被傳在找離婚律師。

琳賽蘿涵與布蘭妮都是童星出道，分別在迪士尼電影、迪士尼頻道的節目中嶄露頭角，無奈雙雙大紅後都抵擋不了過度的壓力，迷失在五光十色的生活中。琳賽一度被各方嘲笑、認為再也很難東山再起，布蘭妮更悲哀到被判生活中的一切都由父親監管，連買筆電或是想生小孩的自由都沒有，直到前年11月才由法庭判定終止13年的監管期，再次獲得自由。

布蘭妮（左）與山姆的婚姻被唱衰快結束。（路透資料照片）
布蘭妮（左）與山姆的婚姻被唱衰快結束。（路透資料照片）

去年聖誕期間，琳賽在Netflix推出最新影片「聖誕傾情」（Falling For Christmas），締造不錯的收視成績，接下來還會和該平台合作。她私生活也有好消息，和瑞士信貸集團位於杜拜的助理副總裁貝德沙瑪斯（Barder Shammas）結婚，事業與家庭都有一番新局面。她日前在紐約和妹妹、好友等開了生產前的派對，有傳她會到杜拜生小孩，雖然還沒有最後定案，她已在社群網站上發布大肚子、露出幸福笑容的新照，粉絲都替她開心。

倒是布蘭妮恢復自由一年多，紛紛擾擾還是如影隨形，她時不時情緒失控，甚至與兩個兒子隔空交火，又著迷於發布一堆清涼裸照。外界擔心她的精神狀況恐仍需再藉由醫師幫助，讓她非常不滿，近日還在社群網站上留言，要外界收斂、克制一些。她的丈夫山姆正忙著拚演藝事業，也管不太動她，被傳彼此婚姻有問題，布蘭妮已密謀要休夫。

社群網站 迪士尼 電影

上一則

周杰倫冠軍宣言遭網嗆 冷回：沒周氏幽默別來我地盤

延伸閱讀

惡女姊妹不同命：琳賽蘿涵開心秀孕肚 布蘭妮被逼離婚

惡女姊妹不同命：琳賽蘿涵開心秀孕肚 布蘭妮被逼離婚
小甜甜又開嗆：我從不討厭大家傷害我的感情 別太超過

小甜甜又開嗆：我從不討厭大家傷害我的感情 別太超過
「足球尤物」裸體逛大街 精神治療3周後 獲准返家

「足球尤物」裸體逛大街 精神治療3周後 獲准返家
低於5元烤雞哪家更好？好市多、山姆俱樂部大比拚

低於5元烤雞哪家更好？好市多、山姆俱樂部大比拚

熱門新聞

河智苑(右)在「謝幕」中因奶奶高斗心的病情惡化而不捨心疼。圖／八大電視提供

為公益捐光2600萬元家產 44歲影后復出 美成這樣

2023-04-25 16:55
宋慧喬20年前的得獎畫面(左)與如今獲百想視后的得獎畫面。(截自影片)

宋慧喬20年前得獎畫面與現在相比 網友：這點變了

2023-04-30 12:42
劉濤出席活動狀態極佳。圖／摘自微博

曾為夫還債狂接戲 44歲「琅琊榜」女星驚人現狀掀討論

2023-04-25 15:02
關之琳（右）與呂良偉（左）合照。(取材自微博)

60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老

2023-04-23 04:07
古力娜扎穿了一條褲子引發了爭議。（取材自微博）

「內褲外露」招議論 古力娜扎曬照：不覺得我穿得有問題

2023-04-29 19:35
羅妮威利森被捕捉到在街邊翻垃圾充飢。圖／摘自IG

昔巨乳辣模變街友 疑「少根手指」翻垃圾果腹畫面流出

2023-04-30 09:26

超人氣

更多 >
宋慧喬20年前得獎畫面與現在相比 網友：這點變了

宋慧喬20年前得獎畫面與現在相比 網友：這點變了
昔巨乳辣模變街友 疑「少根手指」翻垃圾果腹畫面流出

昔巨乳辣模變街友 疑「少根手指」翻垃圾果腹畫面流出
華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰

華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰
拜登或川普做得完下個任期？ 精算師解答：「二老」1關鍵活更久

拜登或川普做得完下個任期？ 精算師解答：「二老」1關鍵活更久
曼哈頓華埠珠寶店員工被設局 9萬元珠寶遭竊

曼哈頓華埠珠寶店員工被設局 9萬元珠寶遭竊