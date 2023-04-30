帕金森氏症加劇 米高福克斯自認活不到80歲

米高福克斯認為自己活不到80歲。（取材自Instagram）

曾經因為主演「回到未來」（Back to the Future）系列而在1980年代紅極一時的米高福克斯（Michael J. Fox），後來因患帕金森氏症，嚴重影響健康，近日還提到病況日趨嚴重，說自己不會活到80歲。

米高福克斯生病後不得不從主角變為配角，演藝事業受到影響，但他致力於幫助帕金森氏症治療的研究，為此募得相當多的善款，貢獻許多心力，獲得本屆奧斯卡 金像獎「金荷蕭特人道精神特別獎」，成為小金人得主。

近來他推出個人紀錄片，也接受電視訪問談到這個困擾他多年的疾病，卻語出驚人：「我不能撒謊，這個病很難對付，變得愈來愈困難，每一天都愈來愈不容易，我不會活到80歲。」讓粉絲聽了都為之鼻酸。

米高福克斯今年61歲，他是在29歲發現自己得帕金森氏症，目前和此病對抗已超過30年，他卻不覺得還能在跟它共存30年，因為自己的狀況愈來愈嚴重。他表示帕金森氏症造成最大的危險是讓人跌倒，身上一堆部位都會受傷，還有可能造成食物誤入氣管，而有肺炎的風險，就是這些伴隨併發的問題有致死的危險性。他之前動過脊椎手術 、割掉一個將要成形的腫瘤 ，卻因此影響到他的行動能力，也因此身上好些部位都摔傷。

儘管如此，他還是盡可能出席每一場「回到未來」粉絲見面活動，在公開場合也總是樂觀、開朗，他表示早就做好心理準備，並不害怕死亡。就算他如此堅強，老影迷們看到過去銀幕上活蹦亂跳的他變成現在這樣，很難不為他感到心疼。