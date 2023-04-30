IP重啟 「機器戰警」、「金法尤物」計畫復出

瑞絲薇絲朋近日才結束一段婚姻，「金法尤物3」映期恐怕又要延遲。（路透資料照片）

「舊作重啟」在歐美娛樂界早已是常態，不太一樣的是，過往多半由電影 公司或電視台主導，現在變成影音平台負責推動，由於彼此競爭激烈，而知名IP又都被認為有帶進新觀眾的功能，有愈來愈多的舊片將被翻新，有如新一波的風潮，包括「機器戰警」（RoboCop）、「金法尤物」（Legally Blonde）、「星際奇兵」（Dune）等都計畫推出新的影片與影集。

亞馬遜去年以85億美元買下米高梅影業，除了壯大自家影音平台Prime Video片庫外，也在物色能重啟的著名IP，目前計畫「機器戰警」、「金法尤物」、「星際奇兵」除了繼續拍新版電影外，也有可能推出相關的影集，而「金法尤物3」籌拍多時，觀眾期待已久，靈魂人物瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon）近來經歷第二段婚姻的結束，恐怕大家還有得等。

華納兄弟探索集團的影音平台Max，則在推動另一大IP「哈利波特 」（Harry Potter）影集版，還未確定編導演 陣容，已經引起巨大爭議。「暮光之城」（Twilight）也被傳將推出影集版本，故事走向是重拍舊作或另外延伸，還未確定，推出的平台也尚待敲定。

米高梅最受矚目IP莫過於007系列，自從第6代丹尼爾克雷格（Daniel Craig）「畢業」至今，遲遲沒有接班人的消息，外界每隔一陣子就會傳出一位有厚望的人選，但製片公司表示，劇本都沒弄好，新龐德的形象尚未定調，根本沒辦法開始選角。