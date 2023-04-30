「哈利波特」眾星傳好「孕」 金妮挺大肚報喜
時間的腳步從不停留，「哈利波特」（Harry Potter）電影片集中的可愛童星們，近年來陸續傳出升格為人父母的消息。繼上周「哈利」丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）被拍到推著嬰兒車上街、確定他和女友艾琳愛的結晶已經誕生，在片中和「哈利」湊成一對的「金妮」邦妮萊特（Bonnie Wright）也開心在社群網站上大秀孕肚，宣告將成為新手媽媽。
32歲的邦妮萊特，在「哈利波特」系列影片中扮演金妮衛斯理，是哈利最好的朋友榮恩的小妹，最後和他結婚還生了3個小孩。戲外的邦妮曾和傑米坎貝爾鮑爾（Jamie Campbell Bower）訂婚，差一點就要結為夫妻。
她和丈夫安德魯洛可可（Andrew Lococo）去年3月舉行婚禮，現在就有好消息，不只粉絲替她開心，連其他「哈利波特」演員，像是演她雙胞胎哥哥之一的詹姆斯費爾普斯（James Phelps）等都來留言恭喜。
「哈利波特」這些昔日的青少年演員，現在也大都年過30，已到生兒育女的歲數，「榮恩」魯柏葛林特（Rupert Grint）在疫情期間與另一半生了個女兒，現在都快3歲了。而史嘉蕾白恩海夫納(Scarlett Hefner)和老公則生了3個女兒，包括一對雙胞胎。
詹姆斯的雙胞胎兄弟奧利佛也和太太生了兩個女兒，丹尼爾雷德克理夫則到現在都沒有透露小孩的性別。大家紛紛為人父母，只有「妙麗」艾瑪華森（Emma Watson）還在情場悠遊，連另外一半都還沒定下來，不知何時要踏進人生的下一個階段。
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