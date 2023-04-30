「哈利波特」眾星傳好「孕」 金妮挺大肚報喜

邦妮萊特（左）與安德魯洛可可去年春天結婚，今年就要迎接愛的結晶誕生。（取材自Instagram）

時間的腳步從不停留，「哈利波特 」（Harry Potter）電影片集中的可愛童星們，近年來陸續傳出升格為人父母的消息。繼上周「哈利」丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）被拍到推著嬰兒車上街、確定他和女友艾琳愛的結晶已經誕生，在片中和「哈利」湊成一對的「金妮」邦妮萊特（Bonnie Wright）也開心在社群網站 上大秀孕肚，宣告將成為新手媽媽。 丹尼爾雷德克里夫近日才被拍到推著嬰兒車，承認孩子已誕生。（取材自Instagram）

32歲的邦妮萊特，在「哈利波特」系列影片中扮演金妮衛斯理，是哈利最好的朋友榮恩的小妹，最後和他結婚還生了3個小孩。戲外的邦妮曾和傑米坎貝爾鮑爾 （Jamie Campbell Bower）訂婚，差一點就要結為夫妻。

她和丈夫安德魯洛可可（Andrew Lococo）去年3月舉行婚禮，現在就有好消息，不只粉絲替她開心，連其他「哈利波特」演員，像是演她雙胞胎哥哥之一的詹姆斯費爾普斯（James Phelps）等都來留言恭喜。

「哈利波特」這些昔日的青少年演員，現在也大都年過30，已到生兒育女的歲數，「榮恩」魯柏葛林特（Rupert Grint）在疫情期間與另一半生了個女兒，現在都快3歲了。而史嘉蕾白恩海夫納(Scarlett Hefner)和老公則生了3個女兒，包括一對雙胞胎。 魯伯葛林特疫情期間當爸，女兒都快三歲了。（路透資料照片）