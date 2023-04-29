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「螳螂女」自認怪胎 「涅布拉」變更溫柔

記者陳建嘉／綜合報導
「涅布拉」凱倫吉蘭(左)、「螳螂女」龐克萊門捷夫向台灣的漫威粉絲比出愛心拉票。（圖：迪士尼提供）
「涅布拉」凱倫吉蘭(左)、「螳螂女」龐克萊門捷夫向台灣的漫威粉絲比出愛心拉票。（圖：迪士尼提供）

「涅布拉」（Nebula）凱倫吉蘭（Karen Gillan）、「螳螂女」（Mantis）龐克萊門捷夫（Pom Klementieff）回歸「星際異攻隊3」（Guardians of the Galaxy Vol. 3），繼續在宇宙間展開刺激冒險，由於該片被認為是「星際異攻隊」三部曲最終章，之後演員們將各奔東西，該系列選用大量流行歌當配樂，被問最愛哪首歌？龐立刻表示是「電台司令」（Radiohead）的「怪胎」（ Creep），「就跟我們一樣，很怪，格格不入，但也很美」。

凱倫則說是芙蘿倫絲機進分子（Florence+the Machine）的「Dog Days Are Over」，並說這首歌也很動聽，「而且我所扮演的涅布拉，會在某個很棒的段落搭配這首歌」，她提到「涅布拉」在首集出現時，還有點像是反派，但經過一連串故事之後，已經慢慢學會「愛」，「她知道自己也是星際異攻隊的一員，開始給予他人關懷，她變得更溫柔，也更幽默了」。

「星際異攻隊3」是三部曲系列作最終章。（圖：迪士尼提供）
「星際異攻隊3」是三部曲系列作最終章。（圖：迪士尼提供）

相較於「鋼鐵人」系列、「美國隊長」系列原本就有高知名度，凱倫、龐演出「星際異攻隊」時，笑稱更有發揮空間，被問到這次印象最深刻的戲，她們立刻笑稱有段全體一起穿著太空裝，在無重力的星球表面上行走，「我們不但要慢動作走路，而且劇組會一旁播音樂，這感覺真的很酷，像是在拍MV一樣，很過癮」。

她們也坦承拍攝到了最後一天，彼此相當不捨，離開片場前還抱頭痛哭，「真的很不想說再見，所以我們是抱著要給粉絲最好結局的心態拍這部電影」，得知台灣粉絲都很喜歡「星際異攻隊」系列，兩人也比出愛心告白，「我們真的很愛台灣的影迷們，希望你們都能進場看，你們會感受到非常多樂趣」。

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