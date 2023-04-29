「異攻隊3」完結超不捨 「星爵」意外惹哭「螳螂女」

「星爵」克里斯普萊特與「葛摩菈」柔伊莎達娜在「星際異攻隊」系列是一對情侶。(圖：迪士尼提供)

漫威 大片「星際異攻隊3」(Guardians of the Galaxy Vol. 3)今晚舉行全球線上記者會，該片是系列三部曲最終章，主演群提及坐飛機在全球宣傳時，「星爵」(Star-Lord)克里斯普萊特(Chris Pratt)不小心打翻手邊的咖啡，弄濕「螳螂女」(Mantis)龐克萊門捷夫(Pom Klementieff)的昂貴錢包，克里斯立刻致歉並清理，龐也瞬間大哭，原本以為是因為錢包弄濕而哭，沒想到龐是因為不捨離別而哭。

「星際異攻隊3」是系列作正宗完結篇。(圖：迪士尼提供)

導演 詹姆斯岡恩(James Gunn)爆料克里斯是將咖啡放在扶手上，而非杯座，「我都懷疑他是不是沒坐過飛機」，由於龐一直強調那個錢包非常昂貴，所以克里斯非常不好意思，龐在大哭之後，突然停了一下說「我感覺有些事情正要結束了」，讓眾人都感覺十分感傷。龐另說原本想躲在洗手間獨自大哭，結果凱倫(Karen Gillan)正在裡面，岡恩立刻開玩笑說「凱倫一定在上大號」，讓凱倫尷尬笑回「只是小號啦」。

導演詹姆斯岡恩拍攝「星際異攻隊3」相當不捨。(圖：迪士尼提供)

由於岡恩即將結束與漫威的工作合約，並強調「不會再寫這些角色」，不過克里斯仍想與「星際異攻隊」這個大家庭再續，「不只是與詹姆斯，這些人我都非常願意再合作」，克里斯並感性表示自己一直很愛拍電影 ，尤其是與好友一起合作，「這就像一個旅程，雖然有時候終點可能爛到爆，可是拍攝過程很開心」，並將功勞歸功給詹姆斯岡恩，「與他合作，無論是起點或是終點，都是充滿光輝」。

「星際異攻隊3」將為系列作畫下句點，眾人皆不捨告別。(圖：迪士尼提供)

至於拍攝的最後一天，克里斯則說自己讀了在「星際異攻隊」上映前一些唱衰的文章，因為導演、演員以及原作角色知名度都不高，「我最想避免的事情就是後悔，我不想有一天會想到我在當下沒有做點什麼，所以我在腦中寫下了一些想法，想當那個提醒大家我們走了多遠，到達了什麼地方的人」，最後仍是對這一切充滿感激。

「星際異攻隊3」照樣有緊張刺激的動作場面。(圖：迪士尼提供)

克里斯回顧自己的角色「星爵」，認為他一直充滿迷惘，「巴蒂斯塔(Dave Batista)有段精彩的獨白，說奎爾(Peter Quill，星爵本名)是需要游泳的人，從一朵蓮花跳到另一朵，我認為這是一個很常見的人類狀態，我們常常發現自己必須處在一種關係，我們想要與團隊、家庭有所聯繫…所以這次比較像是他想真正尋找自己的定位」。

岡恩另表示自己一定會持續想念「星際異攻隊」的角色們，只因他真的很愛這個故事，對於「火箭浣熊」(Rocket Raccoon)更有特別情感，「我還會再次見到這些人，但我不會再寫這些角色了，至少在近期的未來」。

至於作為三部曲完結篇，有沒有可能將角色賜死？漫威執行長凱文費吉(Kevin Feige)則給岡恩極大的創作空間，讓他自己決定，「在之前的電影中，我們會事先討論是否要賜死的問題，但這次沒有，這部電影真的是為了成為三部曲的完結篇而存在」。