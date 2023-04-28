埃及豔后變黑人 Netflix類紀錄片讓埃及古文物部門忍不下去

網飛一部描述「埃及豔后」克麗奧佩脫拉七世的劇情式紀錄片即將上架，卻把這位遠近馳名的古代美女刻畫成黑人。埃及古文物部門27日堅稱，克麗奧佩脫拉有著「白色皮膚與希臘化特徵」。(取材自Netflix)

網飛（Netflix）一部描述「埃及豔后」克麗奧佩脫拉七世（Cleopatra VII）的劇情式紀錄片（drama-documentary）即將上架，卻把這位遠近馳名的古代美女刻畫成黑人 ，引發的爭議至今沒有平息。埃及古文物部門27日堅稱，克麗奧佩脫拉有著「白色皮膚與希臘化特徵」。

這部網飛類戲劇紀錄片「Queen Cleopatra」中文名就叫「埃及豔后」，由潔達．蘋姬．史密斯（Jada Pinkett Smith）製作、英國非裔演員愛黛兒．詹姆斯（Adele James）主演，定於5月10日上線。根據簡介，「埃及豔后」是「劇情式紀錄片」，「結合戲劇重現與專家訪談，呈現克麗奧佩脫拉身為埃及最後一位法老，如何努力捍衛自己的王位、家庭與功績」。

衛報綜合報導，甚至早在上架之前，這部歸類於「劇情式紀錄片」的「埃及豔后」已經在埃及引發爭議風暴 ，指控該部作品重寫歷史的網路請願書收集到了4萬多個簽名。此前就有人呼籲因被視為冒犯埃及或「其家庭價值」的內容而查禁網飛，一位國會議員就再次敦促封殺整個平台。

埃及古文物部門27日介入了這個爭端，發布了一分包括專家陳述的冗長聲明，稱所有人都認同克麗奧佩脫拉有著「白色皮膚與希臘化特徵」。聲明表示，「克麗奧佩脫拉女王的半浮雕（Bas-reliefs）與塑像是最好的證明」，並用插圖展示具有歐洲特徵的克麗奧佩脫拉來潤飾文字。

對於埃及最高古物委員會主席瓦奇瑞（Mostafa Waziri）來說，將著名的克麗奧佩脫拉女王刻畫成黑人無異於「篡改埃及歷史」。他說，這個觀點沒有任何種族主義 ，而是出於「捍衛克麗奧佩脫拉女王的歷史，這是古代埃及歷史的重要環節」。