「水行俠」就是爽快 運動短片也要正面全裸秀給大家看

傑森摩莫亞對於裸露沒有障礙。(影片截圖)

誰說當紅藝人在尺度上就會自我設限、扭扭捏捏？仍然有人十分大方，一點也不在意被觀眾看光光。在夏威夷 長大的「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）就很習慣衣不蔽體，不僅演出「冰與火之歌：權力遊戲」(Game of Thrones)等的床戲時，不怕全裸入鏡，現在連為美國知名健身 雜誌「Men's Health」（男性健康）的YouTube 頻道招牌短片「Gym & Fridge」（健身房與冰箱）介紹自己的鍛鍊內容與飲食項目時，也乾脆脫個精光，還騎在腳踏車上讓鏡頭把他的全身上下都拍進畫面中。

傑森摩莫亞今年大片連發。（路透資料照片）

「Gym & Fridge」是「Men's Health」招牌單元之一，阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）、馬克華柏格（Mark Wahlberg）等動作男星都拍過，卻很少有人像傑森摩莫亞這麼開放，在拍攝過程中連褲子都不用穿，全身上下光溜溜，屁股都露了出來。

他今年強片連發，先要在下個月「玩命關頭X」(Fast X)演大反派，接著年底就會在「水行俠」(Aquaman)續集再度展現英雄氣概，話題與曝光度都不錯，目前他還要在紐西蘭拍新戲，雖然和孩子們相隔很遠，卻會保持每天兩通電話聯絡，「遙控」他們的一切狀況。

傑森摩莫亞不介意展現體格。(影片截圖)