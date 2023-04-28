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法院開演唱會？紅髮艾德紐約出庭 自彈自唱否認抄襲

中央社／紐約27日綜合外電報導
紅髮艾德因情歌「自言自語」版權官司在紐約出庭。（美聯社）
紅髮艾德因情歌「自言自語」版權官司在紐約出庭。（美聯社）

美媒報導，英國流行樂壇創作歌手紅髮艾德今（Ed Sheeran）天因情歌「自言自語」（Thinking Out Loud）版權官司在紐約出庭，他在證人席上自彈自唱，在陪審員前上演一場短暫演唱會。

紐約時報」報導，紅髮艾德以簡單和弦演奏他創作的吉他情歌「自言自語」，否認抄襲已故靈魂樂手馬文蓋（Marvin Gaye）1973年創作的經典老歌Let's Get It On。

紅髮艾德的「自言自語」曾拿下第58屆葛萊美獎（Grammy Awards）年度歌曲獎。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，紅髮艾德在法庭上更親口演唱了這首他自稱是原創的歌曲。

法新社報導，這起侵權官司是由馬文蓋的共同作曲家湯生（Ed Townsend）的繼承人所提起，湯生的繼承人主張「自言自語」在未經許可的情況下，抄襲Let's Get It On歌曲裡的和弦進程及節奏元素，要求分得這首歌的利潤。

紅髮艾德說，他大部分的歌曲都在一天之內寫完，並稱「自言自語」是他和創作型歌手艾美偉吉（Amy Wadge）共同創作的作品，兩人於2014年2月在紅髮艾德家寫下這首歌。

據美國廣播公司新聞網報導，紅髮艾德表示：「我們抱著吉他並肩而坐…我們一起寫了很多東西。」

紅髮艾德回憶，有次他剛洗完澡，就聽到艾美偉吉在屋裡其他地方彈奏部分和弦。他在法庭上表示：「我記得當時我心想：『我們必須利用那些和弦做點什麼。』」

陪審員必須判定紅髮艾德的歌曲和馬文蓋的經典老歌在本質上是否有相似之處，以及它們的共同元素是否受到版權相關法令的保護。

審訊將於5月1日繼續進行，預計屆時紅髮艾德將進一步作證。

紐約時報 葛萊美 英國

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