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「浪漫片女神」瑞秋麥亞當斯穿低胸露濃密腋毛 網讚更性感

記者陳建嘉／即時報導
瑞秋麥亞當斯為雜誌「Bustle」拍攝新照，並大方露出未修剪的腋毛。（取材自推特）
瑞秋麥亞當斯為雜誌「Bustle」拍攝新照，並大方露出未修剪的腋毛。（取材自推特）

「浪漫片女神」瑞秋麥亞當斯（Rachel McAdams）出道多年，不僅擁有甜美微笑以及性感身材，早在演出YA電影「辣妹過招」（Mean Girls）就暴紅，隨後演出「手札情緣」（The Notebook）、「時空旅人之妻」（The Time Traveler's Wife）以及「真愛每一天」（About Time）奠定愛情片女王的寶座，隨後更特別演出漫威「奇異博士」（Doctor Strange）系列，但近期她拍攝雜誌，大方露出腋毛，並透露原因也獲得網友狂讚。

瑞秋麥亞當斯日前接受「Bustle」採訪，並為此拍攝一系列照片，照片中她穿著黑色吊帶褲裝，雙手張開躺在沙發上相當放鬆，但有網友注意到她的腋毛沒有修剪，但她身為兩個小孩的媽，認為隨著年紀增長，愈來愈覺得女性應該更重視自己原本的樣貌，更要求攝影師不要過度修圖，「這是我的身體，我認為向世界反映這一點非常重要」。

然則，瑞秋表示這組照片其實是她生完第二胎之後半年拍攝，當時仍在哺乳，如今該組照片引起網友激烈討論，她則希望大家能以正面的眼光看待，不僅有1萬網友按讚，他們也紛紛給予肯定，「有腋毛更性感了！全力支持」、「這才是女人真正的樣子」、「她看起來很棒，絕對光芒四射，不剃毛也沒有影響」、「自然的美」。

瑞秋曾與雷恩葛斯林（Ryan Gosling）、麥可辛（Michael Sheen）交往，2016年與編劇傑米林頓（Jamie Linden）開始約會，兩人交往低調，從未對外表達感情動向，也未正式結婚，瑞秋並於2018年生下一子，2020年誕下女兒。

瑞秋麥亞當斯主演「辣妹過招」、「奇異博士」系列以及「真愛每一天」等片頗具盛名。（...
瑞秋麥亞當斯主演「辣妹過招」、「奇異博士」系列以及「真愛每一天」等片頗具盛名。（取材自推特）

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