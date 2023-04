美國女戀英國男 泰勒絲失敗 蜘蛛人情侶也有障礙？

辛蒂亞事業正旺,戀情也順遂。(歐新社資料照片)

美國女星與英國 男星的戀情,不一定都會順利圓滿,過去曾跟湯姆希德斯頓(Tom Hiddleston)、喬歐文(Joe Alwyn)交往的泰勒絲(Taylor Swift),證明了自己和英國男星就是不適合;而目前還是進行式的「蜘蛛人 」情侶湯姆霍蘭德(Tom Holland)、辛蒂亞(Zendaya)仍在感情甜蜜的階段,不過辛蒂亞承認男友有一點自己實在沒辦法理解,也不太能接受。

乍看之下,同文同種的英國人與美國人,還是有很多觀念上與習慣上的差異。辛蒂亞表示,對於湯姆的一切都很喜歡,可是英國人的諧音幽默她真的沒辦法理解,譬如他們會說:「I'm going up the apples and pears」,這句話實際上應該是:「I'm going up the stairs」(我要上樓了),但英國人常會用到「apple and pears」(蘋果 與梨子)這樣的詞語,pears與stairs英語發音又有諧音的感覺,所以他們就會把stairs換成apple and pears來取代,認為這樣子比較幽默,可是辛蒂亞始終不覺得蘋果和樓梯有啥關係,儘管她知道英國人是因為諧音才會這樣用,就是沒辦法認為用得很巧妙或是很好笑。

在觀眾眼中看來,辛蒂亞與湯姆霍蘭德年歲相近、知名度都高、事業也都正一帆風順,儘管女方比男方高大,還是很相配的一對。