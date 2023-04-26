美國女戀英國男 泰勒絲失敗 蜘蛛人情侶也有障礙？

辛蒂亞事業正旺，戀情也順遂。（歐新社資料照片）

美國女星與英國 男星的戀情，不一定都會順利圓滿，過去曾跟湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）、喬歐文（Joe Alwyn）交往的泰勒絲（Taylor Swift），證明了自己和英國男星就是不適合；而目前還是進行式的「蜘蛛人 」情侶湯姆霍蘭德（Tom Holland）、辛蒂亞（Zendaya）仍在感情甜蜜的階段，不過辛蒂亞承認男友有一點自己實在沒辦法理解，也不太能接受。

乍看之下，同文同種的英國人與美國人，還是有很多觀念上與習慣上的差異。辛蒂亞表示，對於湯姆的一切都很喜歡，可是英國人的諧音幽默她真的沒辦法理解，譬如他們會說：「I'm going up the apples and pears」，這句話實際上應該是：「I'm going up the stairs」（我要上樓了），但英國人常會用到「apple and pears」（蘋果 與梨子）這樣的詞語，pears與stairs英語發音又有諧音的感覺，所以他們就會把stairs換成apple and pears來取代，認為這樣子比較幽默，可是辛蒂亞始終不覺得蘋果和樓梯有啥關係，儘管她知道英國人是因為諧音才會這樣用，就是沒辦法認為用得很巧妙或是很好笑。

在觀眾眼中看來，辛蒂亞與湯姆霍蘭德年歲相近、知名度都高、事業也都正一帆風順，儘管女方比男方高大，還是很相配的一對。