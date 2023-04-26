我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德軟體巨頭SAP落腳金山 看中強大人才庫 有望增500工作

家居零售巨頭BBB破產 折扣券3天內到期 引發搶購潮

被嘲「最滯銷單身漢」 阿湯哥不要乾瘦做作女

記者蘇詠智／綜合報導
崇拜湯姆克魯斯的女性很多，他卻還找不到理想的另一半。（路透資料照片）
崇拜湯姆克魯斯的女性很多，他卻還找不到理想的另一半。（路透資料照片）

家財好幾億美元、正常人幾輩子都花不完的湯姆克魯斯（Tom Cruise），竟然是好萊塢最滯銷的黃金單身漢？八卦雜誌虧他的控制狂、過於強烈的事業心，阻斷了姻緣路，一堆演藝圈窈窕淑女覺得他只適合當偶像欣賞，絕對不是理想的另一半，對他敬謝不敏。而他這幾年大都以英國為主要根據地，也被傳有可能搬離好萊塢、定居在英國，英國的八卦周刊則稱他連擇偶條件也變了，好萊塢那些做作、餓肚子瘦得乾巴巴的女生，再也不是他想要的，他現在要的是體態正常、有曲線，而且舉手投足自然平凡的女孩。

「Globe」雜誌稱，湯姆克魯斯現在尋找對象的目標，是身材豐滿，有肉也沒關係、千萬別瘦得跟竹竿一樣的女性，那種人在好萊塢有一大堆，他已經非常厭倦，也覺得她們很假、不夠真實，真正的生活裡，女生不會瘦到沒什麼肉，只有最在乎鏡頭下好不好看的好萊塢才都是這種人。他對於好萊塢的厭煩，影響到他看女性的角度。

只是湯姆克魯斯能夠去找不同形態的女生，那些女生會不會對他感興趣，就是他無法控制的了。八卦刊物稱他除了愛控制人之外，還有一個致命傷：在每一段關係裡都要當焦點、以他為重，女生都只能像綠葉一樣襯托他這朵紅花，沒有多少演藝圈的女生願意這樣遷就一個男性。

好萊塢 湯姆克魯斯 八卦

上一則

班史提勒復合前妻後 合體拍熱門黑色喜劇

下一則

毛曉彤突變悍婦 「抖M男」陳曉越被打越愛她

延伸閱讀

阿湯哥被酸「滯銷單身漢」 傳喜歡豐滿對象不愛竹竿女

阿湯哥被酸「滯銷單身漢」 傳喜歡豐滿對象不愛竹竿女
阿湯哥對決馮迪索 暑假大片 硬漢之爭

阿湯哥對決馮迪索 暑假大片 硬漢之爭
阿湯哥緋聞女友 海莉艾特沃與作曲家男友訂婚

阿湯哥緋聞女友 海莉艾特沃與作曲家男友訂婚
才與阿湯哥2度分合 英國性感女神訂婚作曲家男友

才與阿湯哥2度分合 英國性感女神訂婚作曲家男友

熱門新聞

陳小紜因發育太好無緣進國家隊。圖／摘自微博

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

2023-04-18 10:41
陳小紜在「薄冰」中被逼脫衣。(取材自微博)

遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友

2023-04-22 19:35
關之琳（右）與呂良偉（左）合照。(取材自微博)

60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老

2023-04-23 04:07
文彬過世讓人錯愕心痛。圖／摘自edaily

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

2023-04-19 14:38
安以軒（右）和老公陳榮煉（左）過去一起出席活動。（取材自微博）

庭上哽咽博同情無效 安以軒老公一審遭判14年有期徒刑

2023-04-20 23:56
楊紫瓊聚餐合照，由周潤發(左下)掌鏡，現場巨星雲集。圖／摘自臉書

67歲周潤發突然滿頭白髮 私下真實身材竟被女星曝光

2023-04-18 14:16

超人氣

更多 >
4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明

4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明
台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣
常吃這兩種肉 腸道難健康

常吃這兩種肉 腸道難健康
明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？

明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？
要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院