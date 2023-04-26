班史提勒復合前妻後 合體拍熱門黑色喜劇

班史提勒與前妻克莉絲汀泰勒去年宣佈復合。(路透資料照)

Apple TV+全新暗黑懸疑喜劇影集「荒漠妙探」（High Desert），將由奧斯卡 最佳女配角派翠西亞艾奎特（Patricia Arquette）主演，這是她繼影集「人生切割術」（Severance）後，再度與喜劇天王班史提勒（Ben Stiller）攜手合作。班史提勒同時擔任本劇監製，他也不避諱和去年宣告舊情復燃的前妻克莉絲汀泰勒（Christine Taylor）一起合作，克莉絲汀將在該劇客串演出。

劇情描述在加州 的神秘沙漠小鎮裡，奧斯卡影后派翠西亞艾奎特所飾演的佩姬，和感情深厚的母親一同生活，然而深陷毒品濫用的漩渦。在母親離世後，決定展開新人生的她，運用一生吸毒所學會的狡猾招數來成為一名私家偵探，就此展開全新人生旅程。本劇還有眾多演員，包含金球獎得主柏娜黛特彼德絲（Bernadette Peters）、布萊德蓋瑞特（Brad Garrett）、魯伯佛蘭德（Rupert Friend）等明星。