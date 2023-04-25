香儂道荷蒂人生如戲 癌症復發又鬧婚變

香儂道荷蒂（左）曾是「飛越比佛利」超人氣偶像美女。（取材自IMDb）

歐美娛樂史上最著名的經典偶像劇之一「飛越比佛利」（Beverly Hills, 90210），曾從美國紅遍全球，讓女主角香儂道荷蒂（Shannen Doherty）成為天之驕女，後來她更因恃寵而驕，在第4季末角色被寫到去巴黎遊學，直到完結篇都未再有機會回歸露臉。香儂的人生相當戲劇化，沉寂一段時間後又因演出「聖女魔咒」（Charmed）再度翻紅，接著又重演類似「飛越比佛利」跟劇組鬧翻、中途走人的事件，等她再度登上媒體版面，卻已是罹患乳癌、生命垂危，變得令人心疼。

香儂道荷蒂在辛苦的抗癌期間，與昔日曾交惡的對象一一和解，甚至也與「飛越比佛利」的老夥伴再度攜手合作新版影集，而她身體一度也恢復得不錯，癌細胞 在化療之後已清除，人生似乎又有希望。無奈近年來癌症 復發，她目前是第4期的病患，在過去算是末期，好在現今醫藥發達，她還能夠照常生活，但陪著她對抗病魔的攝影 師丈夫寇特艾斯瓦蘭柯（Kurt Iswarienko），感情上似已有了新的依靠，她雖然再怎麼不願意，也只能決定與他離婚。