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香儂道荷蒂人生如戲 癌症復發又鬧婚變

記者蘇詠智／綜合報導
香儂道荷蒂（左）曾是「飛越比佛利」超人氣偶像美女。（取材自IMDb）
香儂道荷蒂（左）曾是「飛越比佛利」超人氣偶像美女。（取材自IMDb）

歐美娛樂史上最著名的經典偶像劇之一「飛越比佛利」（Beverly Hills, 90210），曾從美國紅遍全球，讓女主角香儂道荷蒂（Shannen Doherty）成為天之驕女，後來她更因恃寵而驕，在第4季末角色被寫到去巴黎遊學，直到完結篇都未再有機會回歸露臉。香儂的人生相當戲劇化，沉寂一段時間後又因演出「聖女魔咒」（Charmed）再度翻紅，接著又重演類似「飛越比佛利」跟劇組鬧翻、中途走人的事件，等她再度登上媒體版面，卻已是罹患乳癌、生命垂危，變得令人心疼。

香儂道荷蒂在辛苦的抗癌期間，與昔日曾交惡的對象一一和解，甚至也與「飛越比佛利」的老夥伴再度攜手合作新版影集，而她身體一度也恢復得不錯，癌細胞在化療之後已清除，人生似乎又有希望。無奈近年來癌症復發，她目前是第4期的病患，在過去算是末期，好在現今醫藥發達，她還能夠照常生活，但陪著她對抗病魔的攝影師丈夫寇特艾斯瓦蘭柯（Kurt Iswarienko），感情上似已有了新的依靠，她雖然再怎麼不願意，也只能決定與他離婚。

耐人尋味的是，香儂的公關解釋此事時語帶玄機：「離婚是香儂最不希望的結果，遺憾的是，她覺得自己除此之外別無選擇，你們可以去找寇特的經紀人寇萊兒格林，她『親密的涉入』這件事。」各方不太懂的是，「親密的涉入」到底所指為何，難道是在暗示寇萊兒介入香儂與寇特的婚姻？至今相關人等都沒有更進一步的說明，可是若非男方的心已經不在自己身上，香儂又怎麼會只剩「離婚」這個選擇？

香儂道荷蒂（左）宣布和寇特艾斯瓦蘭柯離婚。（路透資料照片）
香儂道荷蒂（左）宣布和寇特艾斯瓦蘭柯離婚。（路透資料照片）

癌細胞 癌症 攝影

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