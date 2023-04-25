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阿湯哥被酸「滯銷單身漢」 傳喜歡豐滿對象不愛竹竿女

記者蘇詠智／即時報導
崇拜湯姆克魯斯的女性很多，他卻還找不到理想的另一半。（路透資料照片）
崇拜湯姆克魯斯的女性很多，他卻還找不到理想的另一半。（路透資料照片）

家財好幾億美元、正常人幾輩子都花不完的湯姆克魯斯（Tom Cruise），竟然是好萊塢最滯銷的黃金單身漢？八卦雜誌酸他的控制狂、過於強烈的事業心，阻斷了姻緣路，一堆演藝圈窈窕淑女覺得他只適合當偶像欣賞，絕對不是理想的另一半，對他敬謝不敏。而他這幾年大都以英國為主要根據地，也被傳有可能搬離好萊塢、定居在英國，英國的八卦周刊則稱他連擇偶條件也變了，好萊塢那些做作、餓肚子瘦得乾巴巴的女生，再也不是他想要的，他現在要的是體態正常、有曲線，而且舉手投足自然平凡的女孩。

「Globe」雜誌稱湯姆克魯斯現在尋找對象的目標，是身材豐滿有肉也沒關係、千萬別瘦得跟竹竿一樣的女性，那種人在好萊塢有一大堆，他已經非常厭倦，也覺得她們很假、不夠真實，真正的生活裡，女生不會瘦到沒什麼肉，只又最在乎鏡頭下好不好看的好萊塢才都是這種人。他對於好萊塢的厭煩，影響到他看女性的角度。

只是湯姆克魯斯能夠去找不同形態的女生，那些女生會不會對他感興趣，就是他無法控制。歐美八卦刊物稱他除了愛控制人之外，還有一個致命傷：在每一段關係裡都要當焦點、以他為重，女生都只能像綠葉一樣襯托他這朵紅花，沒有多少演藝圈的女生願意這樣遷就一個男性。

好萊塢 湯姆克魯斯 八卦

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