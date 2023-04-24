阿湯哥對決馮迪索 暑假大片 硬漢之爭

湯姆克魯斯（右）以「不可能的任務：致命清算 第一章」再拚賣座冠軍。（取材自IMDb）

好萊塢暑期黃金檔即將展開，各方預測最有機會票房奪冠的強片包括「星際異攻隊3」（Guardians of the Galaxy Vol. 3）、「不可能的任務：致命清算第一章」（Mission:Impossible – Dead Reckoning Part One）、「印第安納瓊斯之命運鐘盤」（Indiana Jones and the Dial of Destiny）等，都屬傳統的特效、動作噱頭大片，主打女性的「小美人魚」（The Little Mermaid）和「Barbie芭比」表現如何，則最受業界的好奇。

「Barbie芭比」會賣到何種程度，讓好萊塢演藝界好奇。（取材自IMDb）

暑假檔大片通常強調娛樂噱頭，因此湯姆克魯斯 （Tom Cruise）「不可能的任務：致命清算第一章」似乎是最符合此需求的巨作，今年還是很被看好蟬聯賣座冠軍。

只是這一系列在美國的票房最高峰「不可能的任務：全面瓦解」（Mission:Impossible Fall Out）僅2.2億元，想爭第一，起碼要從3億元起跳，就看阿湯是否有辦法再攀巔峰。

「玩命關頭X」是馮迪索（左）年度力作。（取材自IMDb）

另一部充滿飛車動作、各色美女，同樣也到羅馬出外景的「玩命關頭X」（Fast X），話題性並不遜色，除了馮迪索（Vin Diesel）領軍的原班人馬外，還加入傑森摩莫亞（Jason Momoa）、布麗拉森（Brie Larson）等重量級大牌助陣，不過上一集北美賣座僅1.73億元，系列在當地最賣座的第7集則破了3.53億元，票房分析預估本集北美應該還是在2億美元上下。

真人版「小美人魚」選角引發爭議，是否影響票房，各方都在關注。（取材自IMDb）

過去兩年漫威英雄片的聲勢明顯不及疫情 前，但「星際異攻隊3」是該系列完結篇，被預期在北美還是能飆破3億美元。哈里遜福特（Harrison Ford）告別個人經典角色的「印第安納瓊斯之命運鐘盤」也被認為有可能激發懷舊影迷的熱情捧場，有機會衝出各方意料之外的高票房。迪士尼 真人版「小美人魚」被認為不會比幾年前「阿拉丁」真人版賣座。