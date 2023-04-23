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「黑寡婦」不再回歸漫威 親解與「小辣椒」不和傳言

記者陳建嘉／綜合報導​
思嘉莉喬韓森（見圖）與葛妮絲派特洛曾傳出不合。（取材自Instagram）
思嘉莉喬韓森（見圖）與葛妮絲派特洛曾傳出不合。（取材自Instagram）

思嘉莉喬韓森（Scarlett Johansson）自從在2021年演出「黑寡婦」（Black Widow）之後，就宣告已經正式離開漫威影業，她日前登上「小辣椒」葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）的節目「The Goop Podcast」上與她對談，提到自己未來是否還會參與漫威電影宇宙作品演出，直言：「我已經結束了，章節已完結，我完成了所有該做的事！」強調不會回歸。

思嘉莉喬韓森與葛妮絲派特洛（見圖）曾傳出不合。（取材自Instagram）
思嘉莉喬韓森與葛妮絲派特洛（見圖）曾傳出不合。（取材自Instagram）

思嘉莉其實早在「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame）就已結束戲分，最後的漫威電影便是「黑寡婦」，即便思嘉莉認為自己不會回歸，但也訪問葛妮絲是否有意回歸，葛妮絲則說自己的角色並未死亡，所以還是可以回歸，「是嗎？如果是64歲的小辣椒，也很好啊」。

思嘉莉則笑答：「這百分之百會發生。我看得出來。他們永遠不會讓妳走。拿出妳的假髮吧，寶貝。」。

思嘉莉、葛妮絲在「鋼鐵人2」（Iron Man 2）初次合作，當時曾傳出兩人不和，兩人大笑指出那是謠言，思嘉莉還說「妳在那部電影中對我太好了！我當時非常害怕，妳可以對我很差的，但妳對我太好了！我在那部電影中完全離開了自己的舒適區。」

葛妮絲則說所有人都非常高興思嘉莉願意演出，並表示：「我很高興有另一個女性演員在身邊。」

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