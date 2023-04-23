蕾雅杜嘉遭背叛淪為貧民 「燃燒玫瑰」華麗復仇

凱薩獎影后蕾雅杜嘉（右）在新片「燃燒的玫瑰」中，飾演財團千金遭親信背叛，慘淪流落街頭的貧民。（圖：中影提供）

榮獲今年凱薩獎兩項大獎提名 的犯罪電影 「燃燒的玫瑰」（The Colors of Fire），是法國文壇巨作「天上再見」（See You Up）的正宗續集，並找來凱薩獎影后蕾雅杜嘉（Lea Drucker）領銜主演。故事描繪一位財團千金遭親信背叛，慘淪流落街頭的貧民，但她為奪回屬於自己的一切，決心賭上生命，策畫一場鬥智鬥勇的復仇鬥爭。

電影改編自暢銷同名小說 ，在法國叫好又叫座，不僅榮登年度十大暢銷書，更獲得法國世界報好評讚許，形容作者皮耶勒梅特（Pierre Lemaitre）「簡直是21世紀的大仲馬」！直誇「燃燒的玫瑰」故事結構細緻，堪比文學名著「基度山恩仇記」。

獲譽法國犯罪小說大師的作家皮耶勒梅特，曾於2013年以「天上再見」一舉奪得法國文學最高榮譽「龔古爾文學獎」，翻拍的同名電影更橫掃當年凱薩獎13項提名，可說是當今法國文壇、影壇都相當知名的小說作家。

「燃燒的玫瑰」故事延續前作的世界觀，描繪同一個家族在時代變遷的興衰轉折，帶領觀眾回到1920年代，處於第一次世界大戰後、希特勒政權崛起前，精采刻畫一場登峰造極的復仇鬥爭。「燃燒的玫瑰」一上市便榮登法國年度十大暢銷書，更成為皮耶勒梅特奠定當代犯罪大師地位的巔峰之作，因此電影版能找來原著作者親自撰寫劇本，可說是讓書迷們期待萬分。

這部驚豔法國文壇、影壇的新片「燃燒的玫瑰」，是由演而優則導的法國男星克羅維斯柯尼拉克（Clovis Cornillac）執導。他為了呈現這場史詩般的世紀最華麗復仇，狂燒1600萬歐元（約1775.5萬美元）成本製作，橫跨巴黎與史特拉斯堡兩地拍攝，精緻華麗的場景及服裝，讓電影獲得法國影壇最高榮譽凱薩獎最佳服裝設計、最佳美術設計等兩項大獎提名。

此外，本片更集結凱薩獎影后蕾雅杜嘉、比利時國民影帝貝諾特波維德（Benoit Poelvoorde）、坎城影帝奧利維耶古賀梅（Olivier Gourmet）三大實力派巨星主演，為爾虞我詐的復仇大戲再添火藥味。