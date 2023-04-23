我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

423「世界圖書日」華人移民愛讀哪些中文書？

科奇拉音樂節喝水比吃漢堡還貴 打車2哩路三段收費

蕾雅杜嘉遭背叛淪為貧民 「燃燒玫瑰」華麗復仇

記者陳建嘉／綜合報導​
凱薩獎影后蕾雅杜嘉（右）在新片「燃燒的玫瑰」中，飾演財團千金遭親信背叛，慘淪流落街頭的貧民。（圖：中影提供）
凱薩獎影后蕾雅杜嘉（右）在新片「燃燒的玫瑰」中，飾演財團千金遭親信背叛，慘淪流落街頭的貧民。（圖：中影提供）

榮獲今年凱薩獎兩項大獎提名的犯罪電影「燃燒的玫瑰」（The Colors of Fire），是法國文壇巨作「天上再見」（See You Up）的正宗續集，並找來凱薩獎影后蕾雅杜嘉（Lea Drucker）領銜主演。故事描繪一位財團千金遭親信背叛，慘淪流落街頭的貧民，但她為奪回屬於自己的一切，決心賭上生命，策畫一場鬥智鬥勇的復仇鬥爭。

電影改編自暢銷同名小說，在法國叫好又叫座，不僅榮登年度十大暢銷書，更獲得法國世界報好評讚許，形容作者皮耶勒梅特（Pierre Lemaitre）「簡直是21世紀的大仲馬」！直誇「燃燒的玫瑰」故事結構細緻，堪比文學名著「基度山恩仇記」。

獲譽法國犯罪小說大師的作家皮耶勒梅特，曾於2013年以「天上再見」一舉奪得法國文學最高榮譽「龔古爾文學獎」，翻拍的同名電影更橫掃當年凱薩獎13項提名，可說是當今法國文壇、影壇都相當知名的小說作家。

「燃燒的玫瑰」故事延續前作的世界觀，描繪同一個家族在時代變遷的興衰轉折，帶領觀眾回到1920年代，處於第一次世界大戰後、希特勒政權崛起前，精采刻畫一場登峰造極的復仇鬥爭。「燃燒的玫瑰」一上市便榮登法國年度十大暢銷書，更成為皮耶勒梅特奠定當代犯罪大師地位的巔峰之作，因此電影版能找來原著作者親自撰寫劇本，可說是讓書迷們期待萬分。

這部驚豔法國文壇、影壇的新片「燃燒的玫瑰」，是由演而優則導的法國男星克羅維斯柯尼拉克（Clovis Cornillac）執導。他為了呈現這場史詩般的世紀最華麗復仇，狂燒1600萬歐元（約1775.5萬美元）成本製作，橫跨巴黎與史特拉斯堡兩地拍攝，精緻華麗的場景及服裝，讓電影獲得法國影壇最高榮譽凱薩獎最佳服裝設計、最佳美術設計等兩項大獎提名。

此外，本片更集結凱薩獎影后蕾雅杜嘉、比利時國民影帝貝諾特波維德（Benoit Poelvoorde）、坎城影帝奧利維耶古賀梅（Olivier Gourmet）三大實力派巨星主演，為爾虞我詐的復仇大戲再添火藥味。

電影 提名 小說

上一則

陳建斌喊陳曉「哥」 演刑警師徒狂誇他優秀默契佳

下一則

美麗誤會斷桃花 趙詠華想徵友 直喊「我仍單身」

延伸閱讀

好萊塢變了…亞裔露臉機會 大銀幕小螢幕都增加

好萊塢變了…亞裔露臉機會 大銀幕小螢幕都增加
盧沙野稱前蘇聯國主權未定 引發輿論不滿東歐抗議

盧沙野稱前蘇聯國主權未定 引發輿論不滿東歐抗議
瑪利歐電影大賣 任天堂宮本茂：肯定會有下一部

瑪利歐電影大賣 任天堂宮本茂：肯定會有下一部
毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

熱門新聞

湯姆克魯斯很願意把機會給他賞識的後輩小生。（路透資料照片）

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

2023-04-15 16:58
陳小紜因發育太好無緣進國家隊。圖／摘自微博

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

2023-04-18 10:41
侯佩岑和老公黃伯俊一家四口。圖／摘自臉書

侯佩岑曬全家福慶結婚12年 向老公甜喊：謝謝你娶我

2023-04-17 15:55
文彬過世讓人錯愕心痛。圖／摘自edaily

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

2023-04-19 14:38
「捍衛任務」中基努李維與他的愛犬。(Liongate娛樂)

地表最強愛狗人士「捍衛任務」基努李維 原來真有其人

2023-04-16 17:34
葉童(右)現身曾志偉慶生宴。圖／摘自汪曼玲 快拍.曼鏡頭 臉書

曾志偉大壽曾寶儀姊弟陪同 60歲葉童全白髮近況曝光

2023-04-15 15:07

超人氣

更多 >
毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎
「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴
8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆

8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆
18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控

18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控
遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友

遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友