阿湯哥緋聞女友 海莉艾特沃與作曲家男友訂婚

湯姆克魯斯(左)與海莉艾特沃因合作「不可能的任務7」傳出緋聞。（取材自IMDb）

41歲英國 性感女星海莉艾特沃（Hayley Atwell）迎來喜訊，與交往近十個月的作曲家男友奈德沃夫岡凱利訂婚，她前年與湯姆克魯斯 （Tom Cruise）合作「不可能的任務：致命清算」（Mission: Impossible-Dead Reckoning Part One）傳出緋聞，更傳出兩度分合，直到去年認識奈德才展開新戀情，如今奈德高調在IG開心表示海莉已答應求婚，海莉也秀出婚戒證實此事。

奈德稍早在IG表示自己與海莉最近在威尼斯旅遊，但早就準備要向對方訂婚，沒想到海莉爽快答應，「這是我們邁入白頭偕老階段的開始，我原本對婚姻沒興趣……，直到我遇到這位完美的女人，我非常幸福」。

海莉與奈德的戀情原本一向低調，不但很少合照，一直到去年被狗仔隊拍到一起約會，才證實戀情。奈德是一名作曲家，曾幫百威啤酒做過廣告配樂，也參與過一些電影 配樂，據傳與海莉也是在工作場合相識。

海莉因為演出漫威電影「美國隊長」（Captain America）系列走紅，她外型俏麗、優雅，前年更被好萊塢天王湯姆克魯斯欽點演出「不可能的任務：致命清算」，沒想到受到新冠肺炎影響，嚴重影響到拍攝進度，也因為殺青日期一再推遲，湯姆克魯斯與海莉艾特沃的相處時光變得更久，傳出「假戲真做」，英媒稱他們在片場互動連連，還一起去看溫布頓網球賽，湯姆克魯斯去年推出「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun:Maverick），也邀請海莉出席首映，即便外界認定兩人熱戀，但他們從未坦承戀情。