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阿湯哥對比昔日童星凍齡照 竟是假的

記者蘇詠智／綜合 報導
湯姆克魯斯（左）和昔日童星多年後再度合照、比對方更凍齡的圖文曾經轟傳全球。（取材自Instagram）
湯姆克魯斯（左）和昔日童星多年後再度合照、比對方更凍齡的圖文曾經轟傳全球。（取材自Instagram）

好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）走紅超過30年，在不同類型都有過大受觀眾喜愛的演出，其中扮演運動經紀人的「征服情海」（Jerry Maguire）不僅讓他拿下金球獎最佳音樂或喜劇類影片男主角獎，也提名了當年的奧斯卡影帝，在全球各地都大熱賣，尤其他和片中戴著眼鏡的可愛童星強納森林普尼基（Jonathan Lipnicki）的溫馨對手戲更是贏得觀眾的讚賞。

強納森林普尼基長大後還在演藝圈，而且並沒有未老先衰。（取材自Instagram）
強納森林普尼基長大後還在演藝圈，而且並沒有未老先衰。（取材自Instagram）

強納森後來還主演了「一家之鼠」（Stuart Little）等票房喜劇，一度是好萊塢的紅牌童星。多年之後，他與湯姆克魯斯再度相逢、合照，只見畫面中湯姆克魯斯沒比當年變化太多，強納森卻是頭髮、鬍鬚都斑白，比湯姆克魯斯更顯老。這今昔合照對比，曾經在全球網路瘋傳，大家都感嘆湯姆克魯斯為了工作、自律甚嚴，凍齡的程度遠超過比他小一截的強納森，而強納森也衰老得太可怕。

克里斯多夫麥奎里（左）與湯姆克魯斯合作過好幾集「不可能的任務」。（取材自Inst...
克里斯多夫麥奎里（左）與湯姆克魯斯合作過好幾集「不可能的任務」。（取材自Instagram）

但其實，這完全不是事實，因為新的合照裡面與湯姆克魯斯站在一起的根本不是強納森，而是和他合作了好幾集「不可能的任務」系列的編導克里斯多夫麥奎里（Christopher McQuarrie）。強納森林普尼基才不過32歲，無論如何不太可能有那麼多的白頭髮與白鬍鬚，比湯姆克魯斯只小六歲的克里斯多夫麥奎里才是很合理會出現白髮的人，且強納森後來很努力健身、鍛鍊，變成一位肌肉猛男，體格比克里斯多夫結實不少。

雖然湯姆克魯斯的凍齡效果，沒有網路上轟動的那麼神奇，不過比小他6歲的導演看起來年輕不少，也已是滿讓人佩服。

湯姆克魯斯 好萊塢 健身

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